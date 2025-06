Petra Radić nakon poraza: 'Oprostite, povukla sam se na 48 sati zbog prijetnji ljudi s ozbiljnom i poznatom kriminalnom prošlošću'

Dosadašnja načelnica Podgore, Petra Radić, oglasila se na Facebooku nakon što je izgubila lokalne izbore od protukandidata Ante Miličića, koji je nastupio s grupom birača. Radić je bila kandidatkinja Nezavisne liste mladih (NLM), a u konačnici je osvojila 621 glas (46,27%), dok je Miličić dobio 721 glas (53,73%). U objavi je zahvalila svojim biračima te se osvrnula na razdoblje nakon izbora, tijekom kojeg je, kako tvrdi, dobivala prijetnje.

"Dragi moji, prvo i najvažnije – HVALA! Hvala svima koji ste izašli na izbore, svima koji ste mi dali glas, ali još više hvala svima koji ste u meni prepoznali ono nešto, snagu, iskrenost, volju da guram naprijed za sve nas. Hvala vam što ste vjerovali kad je bilo najteže, kad su riječi znale boljeti, a šutnja još više. Neka mjesta smo dobili, neka izgubili, ali to sve nažalost nije bilo dovoljno za novi mandat i daljnji rad. Također, moram vam se ispričati što me nije bilo ovih 48 sati. Nisam nestala, nisam odustala, samo sam morala staviti sigurnost svoje obitelji i sebe same na prvo mjesto. Nakon prijetnji, javnih poziva na linč i uvreda koje su dolazile od ljudi s ozbiljnom i poznatom kriminalnom prošlošću, nisam imala izbora. Ali ni tada nisam bila sama. Bili ste tu, porukama, pozivima, brigom. I to nikada neću zaboraviti!

U protekle sam četiri godine dala cilu sebe, svaku minutu, svaki atom energije, svaka misao je bila za ovaj poziv. Kako san srčano i lavovski ušla, tako emotivno i izlazim pa ne zamirite koju suzu kad pričamo o svemu šta smo skupa prošli. One su samo znak da mi je stalo, da je sve imalo smisla. Vaša podrška i rezultat koji smo postigli nisu samo priznanje, nego i velika obveza. Ostavili smo spremne projekte s dozvolama, imamo jasnu viziju i, što je najvažnije, imamo u kasi nikad veća financijska sredstva da sve to zajedno ostvarimo ukoliko bude volje i sposobnosti nove vlasti.

I ne treba čekati četiri godine. U tri je realno sve pripremiti i izgraditi, a četvrtu iskoristiti da te prostore, ideje i promjene stavimo u službu svakoga čovjeka u ovoj općini. Borba nije gotova, ali znajte, ni vjera, ni volja, ni ljubav prema ovom podneblju nisu nestale. Naprotiv. Tu sam. I idem dalje samo u nekoj drugoj ulozi, zbog vas! NEMA NAZAD!", poručila je. U svom emotivnom osvrtu istaknula je i projekte koje ostavlja iza sebe te izrazila nadu u sposobnost nove vlasti da ih realizira. Dodala je da se, iako više neće biti načelnica, neće povući iz javnog života, već nastaviti djelovati u nekoj novoj ulozi.