Djevojka s 'pištoljem' posijala paniku pored škole, učenici zvali roditelje, a onda se otkrio bezazlen razlog

Policija je u 17.20 dobila dojavu da je pored škole u jednom gradu u Dalmaciji viđena mlada djevojka s rekvizitom koje podsjeća na oružje. Diskretno smo provjerili i uvjerili se da je riječ o snimanju scene koju je organizirala dramska sekcija. Rekli su ovo za Večernji list iz policije grada u kojem se sve dogodilo i rezultiralo nemirom i panikom kod onih koji nisu znali da je riječ o sceni koju je snimila dramska sekcija.

- Čuli smo da su se učenici šokirali i da su zvali roditelje tvrdeći da je viđena učenica pored škole s pištoljem u ruci. Rečeno nam je da su iz škole zvali policiju i da su je i zaključali do dolaska policije i utvrđivanja da se snima za nekakav film. Pa je li moguće da to rade sad kad su se u našem gradu nedavno dogodila dva slučaja gdje su učenici pisali tzv. liste smrti. Možda oni jesu negdje i stavili obavijest da će se snimati, a možda i nisu, ali sve je stvorilo paniku kod učenika koji su to vidjeli, a očito i u školi jer su navodno iz nje zvali policiju i zaključali su školu - reklo nam je više osoba iz grada u kojem se sve dogodilo.