Popuštanje upitno: Virolozi strahuju da će do Uskrsa imati dnevno 5.000 novozaraženih

Austrijska vlada jučer je najavila novi korak popuštanja mjera. Za manje od mjesec dana, preciznije 27. ožujka, terase restorana i kafića ponovno počinju raditi i primati goste uz predočenje negativnog korona testa. U pokrajini Vorarlberg, s najmanjim brojem novozaraženih djelomično „otključavanje“ ugostiteljstva je već 15. ožujka.

Za virologe je popuštanje mjera u trenutačno „vrlo kompleksnoj situaciji“, s stalno rastućim brojem novozaraženih, izazvanoj mutacijama koronavirusa, posebice britanskim sojem, kako su se danas oglasili - „alarmantni“ potez.

Prema podacima Ministarstva zdravlja u utorak prijepodne je u proteklih 24 sata zabilježeno novih 1.920 novozaraženih koronavirusom i još 31 smrtni slučaj. Najviše u Donjoj Austriji (355), Štajerskoj (305), Beču (294), Gornjoj Austriji (255) i Salzburgu (237). Aktivno bolesnik je trenutačno 20.291, od čega je njih 1.427 hospitalizirano, uključujući 296 u intenzivnoj njezi.

Do sada je u Austriji zabilježeno ukupno 462.769 oboljelih, 433.873 ozdravljenih i 8.605 umrlih.

Austrijski stručnjaci strahuju da bi već prije Uskrsa Austrija mogla imati do 5.000 novozaraženih dnevno. Prema njihovom mišljenju brojke tjedno rastu 10 do 20 posto. Uzimajući to u obzir do sredine ožujka ova bi alpska zemlja mogla dnevno imati između 3.000 i 3.500 novih slučajeva COVID-19 zaraza. Do Uskrsa i Uskršnjih blagdana već oko 5.000.

Austrijska vlada na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom već je jučer pri najavi novog koraka popuštanja mjera istaknula kako će svoju odluku o otvaranju terasa ugostiteljskih objekata 27. ožujka poništiti, ukoliko broj novozaraženih „eksplodira“.

Bečki gradonačelnik Michael Ludwig danas je najavio da se Beč okreće „Outdoor gastronomiji“, kako bi se na jednoj strani zaštitilo građane i udovoljilo virolozima, a na drugoj pomoglo gospodarstvu odnosno ugostiteljima. A ugostitelji su, prema današnjem izvještavanju medija ogorčeni što im vlada nije dozvolila da se još u ožujku vrate u puni pogon: unutra i vani.

A ni ono obećano vani na otvorenom, prema mišljenju virologa, zbog uzlazne putanje zaraze i visoke incidencije, više je nego upitno.



Građani jedva dočekali prvu kavu u gradu: "Ovo mi je prva koju pijem. I odmah nakon ovog ću ići na drugu. I na treću!"