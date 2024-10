Poljoprivrednici koriste pametne tehnologije, ali su skeptični prema dronovima

Što će umjetna inteligencija donijeti agraru, kojim tehnologijama nadomjestiti manjak kadrova, ali i kako poljoprivredu vratiti u "modu" – raspravljali su o tome u petak u Osijeku stručnjaci iz cijele Hrvatske. Najvažniji akteri domaćeg agraga okupili su se na konferenciji AgroRocks, održanoj u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Budućnost proizvodnje hrane i razvoj ruralnih prostora s aspekta novih tehnologija i agrarnih politika bili su u fokusu ovogodišnjeg AgroRocksa, koji je privukao više od 300 sudionika.

– Važno je razmišljati o budućnosti. Ako želimo upravljati našom budućnošću i odvesti našu proizvodnju hrane u željenom smjeru, trebamo razmišljati i razgovarati te nalaziti rješenja koja su nam zajednički nazivnik – poručio je Vedran Stapić iz Agrokluba, koji je suorganizator konferencije, uz Društvo agrarnih novinara Hrvatske.

Predstavljen je, tako, i projekt Strizivojna – Prvo digitalno selo u Hrvatskoj, čiji je nositelj Poslovni dnevnik. Kako je istaknuo Vladimir Nišević, glavni urednik Poslovnog dnevnika, poljoprivreda je velika šansa za hrvatsko gospodarstvo i selo, ali samo ako je moderna, utemeljena na najnovijim digitalnim tehnologijama. Temeljni je cilj projekta Digitalno selo stvaranje mogućnosti za lakšu, efikasniju i održiviju proizvodnju, veće prihode poljoprivrednih proizvođača i privlačniji život na selu, posebno za mlade.

Da se poljoprivrednici nalaze u izazovnim vremenima, istaknuo je Mato Lukić, osječko-baranjski dožupan koji obnaša dužnost župana. – Poljoprivrednici više nisu samo poljoprivrednici, oni u isto vrijeme moraju biti i stručnjaci za EU fondove ako žele povlačiti sredstva i računovođe i mehaničari ako im se nešto od strojeva pokvari. Moraju biti i meteorolozi, zbog klimatskih promjena i svih onih izazova koje ih u današnje vrijeme čekaju. Želimo naći odgovore na pitanja kako zadržati mlade ljude na selu, a ova konferencija, kao i pilot projekt Strizivojna – Prvo digitalno selo u Hrvatskoj, zasigurno će nam u tome pomoći – rekao je Lukić.

Ministar poljoprivrede Josip Dabro naglasio je važnost povećanja poljoprivredne proizvodnje. – U Ministarstvu poljoprivrede trenutno radimo izmjenu strateškog plana s ciljem povećanja poljoprivredne proizvodnje u mlijeku, mesu, u voću i povrću. Do kraja godine ćemo imati jasne obrise, jasna financijska ulaganja i, naravno, tada počinjemo mjeriti rezultate. U zadnja četiri mjeseca smo s dodatnim potporama zaustavili pad poljoprivredne proizvodnje – naveo je ministar Dabro.

– Prvo trebamo krenuti od politike, politika mora urediti zakone i pravila igre – podcrtao je, pak, Matija Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore, odgovarajući na pitanje što se mora promijeniti da bi se poboljšalo stanje u poljoprivredi. – Dakle, Europska komisija mora početi malo više voditi brigu o poljoprivrednicima. Financijska sredstva koja su osigurana prvenstveno za zaštitu potrošača, a ne i zaštitu poljoprivrednika, u ovom trenutku moraju biti znatno veća, ako želimo imati dostatnost hrane, kvalitetu hrane i cjenovno pristupačnu hranu. Jer, u ovakvim uvjetima tržišta i cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda, hrvatski poljoprivrednik neće daleko stići – nastavio je Brlošić.

Na upit koliko poljoprivrednici koriste suvremene tehnologije, odgovorio je kako su one vrlo skupe. Na poljima se, dodao je, mogu vidjeti moderni strojevi, traktori s navigacijama, no vrlo je malo poljoprivrednika koji si to mogu priuštiti, i to samo uz pomoć europskih fondova. Kada je riječ o susretu pametne poljoprivrede s prosječnim poljoprivrednikom, i na panelima se čulo kako se "poljoprivrednici trude digitalizirati". No, još su uvijek skeptični prema primjeni dronova i pametnoj analizi tla.

Organizatori konferencije AgroRocks 2024. su informacijski sustav Agroklub i Društvo agrarnih novinara Hrvatske, uz podršku Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, te Hrvatske poljoprivredne komore.

