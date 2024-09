Poljaci napali domaće navijače u Osijeku pa se sukobili i s policijom. Više desetaka osoba je uhićeno

Policija je kasno sinoć izvijestila kako su priveli desetak ljudi nakon utakmice Hrvatska - Poljska koja se igrala na Opus Areni u Osijeku. Kako je policija navela nakon utakmice je nekoliko desetaka stranih navijača napalo domaće, a potom su se sukobili s policijom. Nedugo zatim na drugoj lokaciji sukobilo se nekoliko stranih i domaćih navijača.

Privedeno je više desetaka osoba te je kriminalističko istraživanje u tijeku. I uoči početka same utakmice dogodile su se nemile scene između navijača. Kako smo jučer pisali krvavi obračun hrvatskih i poljskih navijača dogodio se na promenadi kraj Drave, nedaleko od Hotela Osijek u kojem je boravila hrvatska reprezentacija. Tada je skupina od pedesetak mlađih navijača hrvatske reprezentacije napala manju skupinu poljskih navijača.

Došlo je do fizičkog obračuna, do žestoke tučnjave u kojoj je bilo i krvi, no policija je brzo intervenirala i spriječila još veći incident. Ima uhićenih, a iz policije su objavili kako su se neredi dogodili oko 18 sati, no brzo je uspostavljeno normalno stanje. Uhićeno je pet osoba nad kojima će se provesti kriminalističko istraživanje.

Podsjetimo, Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine A1 Lige nacija na Opus Areni u Osijeku svladala Poljsku sa 1-0 (0-0). Jedini gol na utakmici postigao je kapetan Luka Modrić koji je dan uoči svog 39. rođendana sjajno izveo slobodni udarac te iskosa s lijeve strane sa 18 metara pogodio sam gornji kut nemoćnog Lukaša Skorupskog.

Nakon poraza u Portugalu (1-2), Hrvatska je u Osijeku svladala Poljsku i ostala konkurentna za prva mjesta u skupini, četvrtfinale i status nositelja pri ždrijebu kvalifikacija za SP 2026. Bila je to vrlo teško i tvrdo izborena pobjeda protiv ne previše talentiranih,ali organiziranih i čvrstih Poljaka, pobjeda koju je donio genijalni potez kapetana Luke Modrića i njegov savršeni slobodni udarac.