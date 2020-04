Politički skok zbog korone: Mogu li Beroš i Božinović nakon krize zadržati dobar rejting

Posljednji Crodemoskop pokazao je da se HDZ nakon višemjesečnog pada “vratio u sedlo” i ponovno preuzeo vodstvo na ljestvicama popularnosti stranaka.

Iako se od drugoplasiranog SDP-a odmaknula tek na razini statističke pogreške, stranka je očito uspjela preokrenuti trend koji joj nije išao u korist.

>> VIDEO Božinović: Zahtjev za E-propusnice podnijelo i 28 osoba koje su COVID pozitivne

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, ova je anketa otkrila i nove političke zvijezde i pokazala znatan rast popularnosti HDZ-ovih ministara uključenih u borbu protiv koronavirusa. Među najpopularnijim političarima tako se našao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ali i javnosti donedavno gotovo potpuno nepoznati ministar zdravstva Vili Beroš.

Čeka se razvoj situacije

Činjenica da je Beroš ostvario rekordan skok popularnosti u posljednjih 16 godina te da je iza sebe ostavio premijera i predsjednika države pokrenula je odmah nagađanja o njegovoj političkoj budućnosti pa ga se u medijima spominje i kao potencijalnog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika.

Naši izvori u HDZ-u tvrde, međutim, da se o tome nije razgovaralo. Stranka je, kažu, trenutačno fokusirana isključivo na što skoriji izlazak iz zdravstvene krize i ublažavanje njezinih posljedica na ekonomiju, zbog čega se još ne razgovara, ne samo o lokalnim izborima do kojih je više od godinu dana nego ni o parlamentarnim, koji bi se trebali dogoditi ujesen.

Na našu primjedbu da bi bilo neobično da HDZ ne iskoristi popularnost koju uživaju njegovi ministri, naši sugovornici uzvraćaju da dugoročno popularnost nikom nije zajamčena i da će sve ovisiti o razvoju situacije s koronavirusom.

Nešto slično govori i politički analitičar Žarko Puhovski.

– Churchill je doveo Veliku Britaniju do pobjede, ali za nekoliko tjedana vlast su preuzeli Attleejevi Laburisti. Oporba je preuzela vlast jer su ljudi procijenili da to što ih je netko dobro vodio u krizi ne znači da ih treba i dalje voditi – podsjeća Puhovski i tumači da nagli skok rejtinga ljudi koji upravljaju krizama nije rijetkost, ali ne jamči im dugoročan uspjeh u politici. Upozorava da je ministra Beroša javnost upoznala isključivo u kontekstu borbe protiv epidemije koronavirusa, zbog čega se ono što smo do sada imali prigodu čuti od ministra „svodi na pet rečenica“.

– Te su rečenice bez sumnje stručno pokrivene, no pitanje je može li on biti osoba za opće političke teme – kaže Puhovski.

Kad je riječ o rastu Božinovićeve popularnosti, smatra kako ona odudara od njegova ugleda u HDZ-u u kojem, uvjeren je Puhovski, ministar unutarnjih poslova ne stoji dobro i zbog toga nije iskoristiv u kontekstu općih izbora. Drži da je toga svjestan i Božinović i da je to razlog njegova neprimjerenog istupa na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, tijekom koje je kritizirao šefa SDP-a Davora Bernardića. – Taj je istup skandalozan i pokazuje potpuni gubitak svijesti o političkoj pristojnosti. Stožer koji je nacionalni, odlučuje o bitnim pitanjima, trebao bi se držati iznad dnevne politike – upozorava Puhovski.

Analitičarka Ankica Mamić također drži da je uzrok rastu popularnosti dvojice ministara kriza s kojom se trenutačno suočavamo. Da se nije dogodio koronavirus, uvjerena je, Beroš bi bio samo još jedan u nizu neuspješnih ministara zdravstva, prezaduženog sektora opterećenog silnim problemima.

Dugoročni profit

– Beroš je došao u krizi, kao novo lice. Do tada je bio praktički nevidljiv i to je rezultiralo ovim brojkama. Za razliku od Alemke Markotić, koja komunicira isključivo na stručnoj razini, njegova je komunikacija politička. On zahvaljuje premijeru Plenkoviću što je omogućio nabavu sanitarne opreme i sl. i očito je da traži sebe kao političku personu i da mu je namjera dugotrajno se politički pozicionirati – smatra Ankica Mamić.

Procjenjuje da će, kako se epidemija bude smirivala, u fokus javnosti dolaziti druge teme, prije svega gospodarstvo, a s njima i drugi ljudi.

– Nesporno je da je Beroš skupio određeni politički kapital, a što će njime postići, ovisit će o stranci i njezinim planovima. Ako parlamentarni izbori budu u rujnu, sigurno će biti dobro ime na nekoj od HDZ-ovih lista, no ako se izbori budu odgađali, njegov će se politički kapital topiti – uvjerena je Mamić.

Dodaje i kako je indikativno da je mjere za gospodarstvo komunicirao premijer s ministrom financija, bez nazočnosti ministra gospodarstva, te zaključuje kako je „očito procijenjeno da to nije točka na kojoj se može graditi povjerenje birača“.

Krešimir Macan uvjeren je, pak, da HDZ dugoročno može profitirati od rasta popularnosti ministara koji sada upravljaju krizom.

Kaže kako je rast rejtinga HDZ-a i njegovih ljudi u Nacionalnom stožeru civilne zaštite posljedica dobrog upravljanja krizom i smatra da bi stranka dobro učinila kada bi Beroša istaknula za zagrebačkoga gradonačelnika.

– Zagreb je mjesto na kojem se dobivaju nacionalni izbori, svaki peti potencijalni birač je u Zagrebu i ako HDZ dugoročno misli prestati biti sluga Bandiću, s jakim liderom u Zagrebu može znatno ojačati svoju poziciju na nacionalnoj političkoj sceni. HDZ je godinama sustavno zanemarivao Zagreb, a ovo je prilika da pokaže da u glavnom gradu može dobiti najbolji kadar – smatra Krešimir Macan.