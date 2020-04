Božinović: Zahtjev za E-propusnice podnijelo i 28 osoba koje su COVID pozitivne

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naveo je na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite kako je izdano više od 639 tisuća propusnica

"Odbijeno je nekoliko kategorija, 2629 je onih koji su u samoizolaciji, a podnijeli su zahtjev za izdavanje propusnica, te 28 osoba koje su COVID pozitivni", kazao je ministar Davor Božinović.

"Trenutno važećih izdanih e-propusnica je 639.725. Među njima je skoro 50.000 kojima je istekla važnost, a ima i onih koje još nisu aktivirane i koje su planirane za naredne dane", istaknuo je ministar.

Božinović je upozorio i na učestalo neoprezno spaljivanje otpada i korova za vrijeme jakog vjetra, unatoč savjetima koje šalje Hrvatska vatrogasna zajednica.

"U ovo doba godine bi vaše informativne emisije često javljale o požarima. No sad to nije prioriteno,, ali požara i dalje ima. I to velikih. Svi ovi požari su posljedica neopreznog spaljivanja", rekao je Božinović.

Pozvao je građane da biljni otpad kompostiraju, a ako se ipak odluče na spaljivanje, neka o tome obavijeste vatrogasce. Pojedine su jedinice lokalne samouprave donijele odluku o zabrani spaljivanja pa pratite upute, poručio je.

Podsjećamo, u Hrvatskoj je 60 novih slučajeva zaraze, a ukupno je 1282 osoba oboljelo od COVID-19.

VIDEO: Ministar Davor Božinović o popuštanju mjera

