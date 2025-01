Bagić: Na potezu je Plenković. Raos: Milanović nema nikakvog motiva bit suradljiv

Politički analitičari ocijenili su nakon pobjede Zorana Milanovića kako će se u njegovom novom mandatu nastaviti prijepori i nesuradnja između Pantovačaka i Banskih dvora, dok glavni razlog debakla HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca nalaze u njegovoj neautentičnosti. Aktualni hrvatski predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je osvojio novi mandat s osvojenih 74,68 posto glasova i razlikom od oko 49 posto osvojenih glasova više u odnosu na protukandidata Dragana Primorca (HDZ i partneri). Višeslav Raos ističe izvanredan Milanovićev rezultat jer je ostvario najveću razliku u postotku od svih dosadašnjih predsjedničih izbora.

"Primorac se mogao nadati izbornom rezultatu bivše premijerke i HDZ-ove kandidatkinje Jadranke Kosor 2005. kada je Stipe Mesić s dvije trećine, odnosno gotovo 66 posto glasova, osvojio drugi predsjednički mandat. No, Primorac nije uspio doći ni do tog rezultata (gotovo 33 posto), što Milanovića dovodi do najboljeg rezultata ikada", rekao je Raos Hini. Dodao je kako ni prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman nije uspio ostvariti takav rezultat. "Razlika je velika, ali ključno je da je Milanović uspio osvojiti veći broj apsolutnih glasova nego prije pet godina, što se u hrvatskoj politici ne događa često. Ne samo da je zadržao svoje birače nego je dobio povjerenje i nekih novih birača", ističe Dragan Bagić, dok Davor Gjenero kaže kako je postotak velik, ali su apsolutni brojevi i dalje skromni, pa je Milanović osvojio više glasova od Kolinde Grabar-Kitarović 2014., ali manje od Ive Josipovića 2009. godine.

"Retorika o tome kako je Milanović maltene plebiscitarni predsjednik i kako je dobio strašno čvrsti izborni legitimitet jednostavno ne drži vodu", smatra Gjenero. Navodi kako je biračko tijelo u Hrvatskoj uvjerljivo većinski podržalo Milanovića, ali je i očito da ni jedna politička opcija u Hrvatskoj nema plebiscitarnu političku potporu, pa nije moguće govoriti o tome da je iz ovih izbora Milanović izašao kao trijumfalni pobjednik.

Kada je riječ o suradnji između Milanovića i Andreja Plenkovića u idućih pet godina, Bagić misli da je na potezu Plenković. "On je taj koji treba odlučiti hoće li ući u suradnju u onim pitanjima na kojima po Ustavu mora surađivati". Raos pak smatra da Milanović, bez obzira na pruženu ruku nakon prvog izbornog kruga, zapravo nema nikakvog motiva bit suradljiv, jer ima ogromnu podršku i može reći - birači su upravo nagradili moj stil, pristup i odnos prema Vladi. Milanoviću je to i posljednji predsjednički mandat te ne mora brinuti oko reizbora pa gotovo da može raditi što god hoće smatra Raos. Dodaje kako možemo očekivati prijepore oko zakona o obrani te da se i dalje neće dogovoriti oko veleposlanika. Gjenero smatra kako Milanović u narednom razdoblju nema namjeru raditi ono što su se nadali neki u opoziciji, prije svega u SDP-u, a to je graditi političku poziciju umjesto opozicije i SDP-a.

"Očito ima namjeru prije svega destabilizirati poziciju premijera i utjecati na to da se unutar HDZ-a potisne proeuropska umjerenjačka opcija. Imali smo već izjave o tome kako on ima dvije ruke, a desnu pruža HDZ-u, što je zapravo najava pritiska koji će ići u narednom razdoblju", ocijenio je. Taj pritisak bit će vezan uz daljnju relativizaciju hrvatskog euroatlantskog identiteta, što je već uspijevao raditi u prošlom razdoblju, te će imati velike ambicije utjecati na hrvatsku europsku politiku i u tom kontekstu zagovarati svoj kvazi-suverenizam. Gjenero smatra da će Milanović raditi na tome da političko tijelo koje kontrolira Dragan Čović u BiH odvuče iz sfere utjecaja Plenkovića, što bi bilo alarmantno s obzirom na njegove stavove prema međunarodnoj politici.

"Bojim se da će odatle proizaći negativne konzekvence, da ćemo dobiti bitno slabiju i pregovaračku poziciju i poziciju Hrvatske u regionalnim odnosima nego što smo imali u prošlom razdoblju", rekao je. Govoreći o neuspjehu Primorca, Bagić je ustvrdio kako on nije uspio mobilizirati birače dalje od "najuže HDZ-ove jezgre" i to je ključni čimbenik koji je utjecao na ovako veliku razliku u korist Milanovića. "Rezultat je posljedica razlike u autentičnosti dvojice kandidata. Milanović je u imao svoju politiku koja je često bila iznenađujuća, zauzimao je stavove koje nismo očekivali, ali ih se relativno konzistentno držao. S druge strane, od Primorca nismo mogli čuti bilo kakvu autentičnu, novu političku ideju, već je samo reciklirao poruke Plenkovića i HDZ-a u posljednjih nekoliko godina", ocijenio je.

Raos smatra kako je Primorac doživio debakl. Dio HDZ-ovih birača i članova stranke očito nije prepoznao Primorca kao autentičnog kandidata budući da je nestranački i da je svojedobno izbačen iz stranke upravo zbog kandidature protiv službenog HDZ-ovog kandidata. Napomenuo je da je dosta niska izlaznost zabilježena upravo u onim krajevima gdje HDZ inače dominira, a baš tamo ima i dosta nevažećih listića, primjerice u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Zagrebu.

S druge strane, dodao je Raos, Milanović nije bio samo kandidat lijevog centra, jer je kroz pet godina prošlog mandata svojom suverenističkom politikom privukao jako puno birača na desnom centru i desnici. Raos smatra da će premijer Plenković pokušati u medijski prostor pokušati što prije ubaciti neke druge sadržaje i nadati se da će fokus javnosti biti na lokalnim izborima i da će se predsjednički nekako zaboraviti.

Gjenero smatra kako se HDZ u ovoj situaciji sa svojim lošim kandidatom nije snašao te da je očito da se premijer Plenković našao u ozbiljnoj političkoj defenzivi. "Paradoksalno je da je pobjeda Plenkovićeva nad Milanovićem na parlamentarnim izborima na kraju ispala kao manja, iako je važnija. To, nažalost, nije zadnji problem s kojim će se vodstvo HDZ-a sukobiti jer su napravili veliku grešku s lošim izborom kandidata", ističe Gjenero. Dodao je kako je njihov kandidat Primorac "doista do nogu potučen" jer HDZ nije uspio motivirati njihovo biračko tijelo da izađe na izbore.