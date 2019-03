Policija zatrpana zahtjevima vozača s isteklom dozvolom

Nemar ministrice Gabrijele Žalac koja je tek nakon što je automobilom naletjela na desetogodišnju djevojčicu u Vinkovcima osvijestila da joj vozačka dozvola ne vrijedi već dvije godine i devet mjeseci ponukao je mnoge građane da “zavire” u svoje dozvole i vide do kada one vrijede. Prema informacijama iz Ministarstva unutarnjih poslova, ovaj tjedan povećan je broj zahtjeva za produljenjem valjanosti vozačke, i to u cijeloj državi, od Vinkovaca nadalje. Točan podatak o broju podnesenih zahtjeva nemaju, već se pozivaju na informacije koje su dobili s terena, iz policijskih uprava.

Izvanredni pregled

Nitko od onih koji nisu produljili vozačku dozvolu na vrijeme neće snositi nikakvu kaznu jer je vozačka dokument koji, za razliku od, na primjer, osobne iskaznice, nije obavezno imati. To znači da nakon položenog vozačkog ispita dozvolu možete, a i ne morate nikada izvaditi, odnosno možete je, a i ne morate produljiti. No, ako vozite, dozvola mora biti važeća jer ćete u suprotnom zbog počinjenog prekršaja platiti 1000 kuna kazne, odnosno upola manje ako imate 500 kuna u novčaniku pa platite na licu mjesta, kao što je to učinila ministrica Žalac, odnosno ako pola zakonom propisanog iznosa u državni proračun uplatite u roku od tri dana od dana kada vam je kazna uručena. U svakom slučaju, taj je trošak veći od izdavanje dozvole, za što je, uz 15 kuna biljega, u redovnom postupku potrebno izdvojiti 151, u ubrzanom postupku 200, a u žurnom postupku 450 kuna.

Što se pak tiče same duljine trajanja vozačke dozvole, u nas vrijede svojevrsna dvostruka pravila. Onaj tko je izvadio dozvolu do 2004. godine dobio ju je do 65. godine svog života. Naime, te je godine ukinuto pravilo da vozačka vrijedi do 65. godine vozača te je valjanost dozvole ograničena na deset godina, nakon čega je treba produljiti. Vozačka dozvola može biti izdana i na kraći rok, zbog zdravstvenih razloga, poput slabijeg vida pa se u tom slučaju po novu dozvolu u policiju dolazi s liječničkim uvjerenjem koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Policija pak ima mogućnost poslati vozača koji ima urednu dozvolu na izvanredni liječnički pregled. Dogodilo se to, podsjetimo, Tomislavu Horvatinčiću. Naime, nakon što ga je sutkinja Općinskog suda u Šibeniku Maja Šupe oslobodila odgovornosti da je u kolovozu 2011. godine u pomorskoj nesreći skrivio smrt talijanskog bračnog para – obrazloživši kako je sud zaključio da je u trenutku nesreće doživio sinkopu zbog čega je kratko bio bez svijesti – policija je odlučila potražiti stručno mišljenje je li sinkopa razlog zbog kojeg Horvatinčić nije sposoban voziti. Dobio je rok od petnaest dana da obavi liječnički pregled i policiji dostavi uvjerenje o tome je li sposoban biti za upravljačem vozila. Kako mu je temeljem dostavljenog uvjerenja utvrđena trajna nesposobnost za upravljanje motornim vozilom, Horvatinčić je naposljetku dragovoljno predao vozačku dozvolu.

Ne treba fotografija

Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine građani više ne moraju imati staru papirnatu i pomalo nepraktičnu vozačku koja se mnogima zgužvala i oštetila jer je od toga dana Ministarstvo unutarnjih poslova počelo izdavati nove vozačke dozvole koji i izgledom i dimenzijama sliče osobnim iskaznicama.

Za zamjenu starih papirnatih vozačkih dozvola još ima vremena. Krajnji rok da se to učini je 19. siječnja 2033. godine. Od rujna 2017. godine građani koji imaju e-osobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu i bez dolaska u policiju elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole kroz sustav e-Građani. No ta se mogućnost može koristiti samo za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku, i to za izdavanje prve HR vozačke dozvole te za zamjenu o dozvole zbog oštećenosti, produženja valjanosti, upisa ili brisanja kategorija, ispravka podataka, no ne i kada je dozvola izgubljena ili ukradena.

Ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadrži OIB ili e-vozačka dozvola, zahtjevu nije potrebno priložiti fotografiju ni kod izdavanja e-vozačke ni kod izdavanja na šalteru.

