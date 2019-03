Plenković nije prihvatio ostavku: Ministrica Žalac ostaje ministrica

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac dala je mandat na raspolaganje premijeru Andreju Plenkoviću nakon što je u subotu sudjelovala u prometnoj nesreći u kojoj je ozlijeđena djevojčica. Vozila je bez valjane vozačke dozvole i udarila djevojčicu. Premijer Andrej Plenković nije prihvatio ostavku ministrice.

"Izražavam žaljenje, najvažnije je da je djevojčica koju je ministrica udarila automobilom dobro", rekao je Plenković.

"To je jedan propust, to nije kazneno djelo, to je prekršaj. Ministrica je platila kaznu i podignut će novu dozvolu", kazao je Plenković obrazlažući situaciju oko ministričine vozačke dozvole koje je istekla. "U kontaktu smo bili već 30 minuta nakon što se sve dogodilo, razgovarali smo više puta. Ponudila jer mandat na raspolaganje, prepustila je odluku meni", rekao je premijer dodajući da je to vrlo korektan potez.

"Po načelu razmjernosti, smatram da se ovo, što se nažalost dogodilo, moglo dogoditi i nekome drugome. Propust s produljenjem vozačke dozvole nije takva vrsta prekršaja da bih od nje tražio da napusti Vladu”, rekao je Plenković.

Pohvalio je rad Žalac kao ministrice istaknuvši da je u njezinu mandatu Hrvatska s 9 posto ugovorenih sredstava došla na 65 posto ugovorenih sredstava iz EU fondova, a ambicija je da do kraja godine to bude 85 posto..

Podsjetio je da su nekad vozačke dozvole trajale otprilike do 65. godine, a oni koji su mlađi krenuli polagati vozački ispit sada moraju dozvole produljivati svakih 10 godina.

"Gabrijela Žalac ostaje ministrica", kazao je. "Ja ne prihvaćam njezinu ostavku", naglasio je premijer još jednom.

"Premijeru sam u subotu ponudila svoju ostavku i jutros sam dala mandat na raspolaganje", rekla je. "Razgovarala sam s predsjednikom Vlade i podnijela ostavku još dok je trajao očevid", rekla je Žalac. "Dala sam jutros mandat na raspolaganje i sve je u njegovim rukama", dodala je.

Video: Ministrica Žalac ponudila mandat na raspolaganje

Podsjetimo, u subotu nakon nesreće oglasili su se i iz Vlade te poručili da ministrica nije podnijela ostavku niti se u Vladi o tome razgovaralo te da je riječ je o nesreći koja se svakome može dogoditi. Premijer Plenković telefonom je razgovarao s ministricom, potvrdili su Banski dvori. U vezi s činjenicom da je ministrica osobni automobil vozila s nevažećom vozačkom dozvolom, ističu da je kaznu za taj prekršaj podmirila odmah te dodaju kako je riječ o prekršaju koji nema veze s nesrećom.