Policija nasred autoceste poredala 13 kamiona, a razlog je nevjerojatan

Policija iz američke savezne države Michigan iskoristila je kamione kako bi spriječila muškarca koji je prijetio da će počiniti samoubojstvo skokom s nadvožnjaka, a nevjerojatan trenutak snimljen je u utorak rano ujutro na autocesti Intestate 696.

Policija je zatvorila autocestu nakon što su oko 1 sat iza ponoći dobili dojavu kako se muškarac popeo na nadvožnjak i prijeti da će skočiti.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o