Policajci došli ispred stana menadžerice iz HDZ-ova stožera, ona ne otvara: Donijeli su si i stolce

Menadžerici Tei Franić koja je u medije dospjela nesuvislom izjavom u HDZ-ovom stožeru na izbornu noć, sinoć je, kako piše Jutarnji list, na vrata stigla policija. Jedan policajac u civilu i jedan u odori pokucali su joj na vrata, rekli da ih otvori i da znaju kako je unutra. No Jutarnji dalje piše kako im očito nije otvorila jer su policajci još uvijek tamo, čak su si iz policijske postaje donijeli drvene stolce. I smjena se promijenila. Franić si je navodno naručila i hranu, ali dostava ju je ostavila ispred vrata gdje još čeka. Zgradom odzvanja kucanje policajaca po vratima. Susjedi sve promatraju.

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je jučer za 24sata da je u izbornom stožeru HDZ-a u hotelu Westin bila prisutna osoba za koju je još u studenome policiji izdan nalog da se sprovede u zatvor. "Osuđenica Tea Franić je u dva navrata tražila odgodu izvršenja kazne zatvora i to jednom zbog pružanja ugostiteljskih usluga, a drugi put radi polaganja ispita i diplomskog rada na sveučilištu. Njezini prijedlozi su odbijeni tako da je, sukladno zadnjem rješenju suca izvršenja od 22. studenog 2024., izdan nalog VII. Policijskoj postaji Zagreb da se osuđenica Tea Franić odmah sprovede u kaznionicu, a o nemogućnosti postupanja po nalogu izvijesti sudac izvršenja", napisali su iz Županijskog suda.

"Osuđenica je protiv tog posljednjeg rješenja izjavila žalbu o kojoj se još odlučuje. Sudac izvršenja do danas nije zaprimio izvješće VII. policijske postaje Zagreb o razlozima zbog kojih osuđenica nije sprovedena u kaznionicu", dodano je. Naime, za takve zahtjeve policija ima uobičajeni rok od mjesec dana u kojem se mora očitovati o nalogu suda ako ga nije u stanju izvršiti, no do toga nije došlo.

O dotičnoj Franić pisalo se i prije četiri godine kada je imala ''problem'' s Jelavićem, kasnije je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog prijetnji smrću i nametljivog ponašanja nepravomoćno osuđena na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje.

