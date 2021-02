Pokrenut predstečajni postupak u jedinstvenoj hrvatskoj tvrtki Itas-Prvomajskoj

Trgovački sud u Varaždinu otvorio je predstečajni postupak na tvrtkom Itas-Prvomajska iz Ivanca, poznatoj i jedinstvenoj po tome što su joj vlasnici - radnici. Sud je pozvao vjerovnike da Fini prijave svoje tražbine, a ročište na kojem će se one ispitati zakazano je za 18. ožujka. Prijedlog o otvaranju predstečajnog postupka pokrenula je tvrtka koju vodi izvršni direktor Dragutin Varga, sindikalac koji je zajedno sa sadašnjim i bivšim radnicima vlasnik tog poduzeća koje se bavi proizvodnjom alatnih strojeva.

Kao razlog je navedena prijeteća nesposobnost za plaćanje nakon što je 16. listopada račun blokiran zbog tri milijuna kuna duga. Izvršni direktor Varga obavijestio je Trgovački sud da tvrtka ima 126 radnika. Pandemija i loša 2019. godina u kojoj je tvrtka zabilježila 5,6 milijuna kuna gubitka zbog, kako navodi Varga, krize na njemačkom tržištu, gdje tvrtka ostvaruje više od 90 posto prihoda, doveli su do financijskih problema. U posljednje tri godine Itas-Prvomajska u suradnji sa slovenskom tvrtkom razvija projekt proizvodnje i sastavljanja električnim punionica za automobile. Prve su proizvedene i isporučene, a tvrtka je planirala mjesečno proizvesti 50 takvih punionica. Podržalo ju je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koje je donijelo odluku o financiranju kojom se Itasu-Prvomajskoj dodjeljuje bespovratno 5,4 milijuna kuna za ulaganje.

No, refinanciranje nije uspjelo zbog blokade računa, poticaji nisu iskorišteni, a sam projekt je doveden pod upitnik, piše u planu restrukturiranja koji je Varga dostavio Trgovačkom sudu. Tvrtka je od 2016. do 2018. imala oko 30 milijuna kuna godišnjih prihoda koji su 2019. smanjeni na 24,4 milijuna, a projekcija za prošlu godinu iznosi 16,6 milijuna. U Itasu-Prvomajskoj očekuju spor oporavak tržišta i vjeruju da bi, nakon što su smanjili broj zaposlenih sa 170 na 126, većim dijelom umirovljenjem, iduće godine mogli ostvariti 22,8 milijuna kuna prihoda. No, za nastavak poslovanja potrebno je, ističu, restrukturirati ukupni dug. Promjenom dobne strukture dolazi i do povećanja stručnosti i specifičnih znanja, pa se, uvjeravaju, s manjim brojem zaposlenika mogu ostvariti veći prihodi. U planu restrukturiranja predlaže se otpis 30 posto tražbina, a 70 posto bi se otplaćivalo devet godina, uz jednu godinu počeka. Tražbine radnika, prvog isplatnog reda, iznose 5,2 milijuna kuna, a drugog, nižeg, isplatnog reda, 15,7 milijuna kuna. Najveći vjerovnici u tom drugom isplatnom redu su dvije banke i Ministarstvo financija.

Tvrtka duguje i komunalnim poduzećima. Naplata u slučaju stečaja bi, navode, bila vrlo neizvjesna, pa smatraju da to ne bi bio dobar scenarij. Vlasnička struktura je takva da 55 posto dionica ima sama tvrtka, 41 posto zaposlenici i bivši zaposlenici, a četiri posto ostali dioničari pravne osobe. Mnogo je toga specifičnog u toj tvrtki staroj 60 godina, koju su 2005. godine preuzeli radnici predvođeni sindikalistom Vargom. Od tada su izabrali i smijenili više direktora, da bi nakon odlaska posljednjeg operativno vođenje preuzeo sam Varga koji je, kao izvršni direktor, u veljači prošle godine štrajkao glađu za spas 160 radnih mjesta jer na računu nije bilo novca za isplate plaća. Onda je došla pandemija, a agonija se nastavila.