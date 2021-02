Policija otkrila kako je došlo do trovanja u stanu Nikoline Ristović

Zagrebačka policija završila je s očevidima u vezi s dva slučaja trovanja ugljičnim monoksidom koja su se na širem području Zagreba dogodila tijekom proteklog vikenda, pri čemu su hospitalizirane tri sobe. Među njima su bile voditeljica Nikolina Ristović i njezina maloljetna kći koje su se ugljičnim monoksidom otrovale 7. veljače u 2.30 u stanu u Jurjevskoj ulici u Zagrebu.

Spasio ih je prijatelj kojeg je uzbunio voditeljičin suprug nakon što mu se ona nije javljala na telefon.

Policija je očevidom ustanovila da je do trovanja ugljičnim monoksidom najvjerojatnije došlo jer je, kako kažu, dimovodna cijev potpuno bila odvojena od plinskog fasadnog aparata. S obzirom na to da je Nikolina Ristović nakon događaja medijima kazala da je bojler bio servisiran samo nekoliko dana prije no što su se ona i njezina kći otrovale, bit će zanimljivo vidjeti hoće li policija istraživati i osobu koja je servisirala bojler, odnosno hoće li utvrđivati i eventualnu kaznenu odgovornost servisera.

Nekoliko sati nakon Nikoline Ristović i njezine kćeri, odnosno 7. veljače u 11.30 u Ulici Štefa Kuzmanića u Ivanji Reci u kupaonici stana u kojoj je instaliran kombinirani plinski bojler ugljičnim monoksidom se otrovala još jedna maloljetna osoba. Liječnička pomoć joj je pružena KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da nije životno ugrožena. U zagrebačkoj policiji kažu da je očevidom ustanovljeno kako je do trovanja ugljičnim monoksidom najvjerojatnije došlo zbog povrata dimnih plinova zbog istodobnog rada plinskog bojlera i kuhinjske nape.

Policija je nakon ova dva slučaja opetovano upozorila građane da budu oprezni te da plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) obavezno servisiraju i to kod ovlaštenih stručnih servisera jer će time povećati sigurnost i racionalizirati potrošnju goriva.

Građanima se savjetuje i da preglede i čišćenje dimnjaka ne rade sami već da to obave dimnjačari, odnosno ovlaštene i stručne osobe, a ponavljaju i da je potrebno redovito čistiti ventilacijske odvode i dovode zraka na vratima kupaonica ili kotlovnice.

Policija ima još savjeta za građane pa im poručuje da trebaju provjeriti jesu li dimnjaci oštećeni, jesu li građevinski radovi izvedeni ispravno, a trebali bi i provjeriti nalaze li se u blizini otvora za čišćenje dimnjaka nekakvi gorivi materijali. U zagrebačkoj policiji upozoravaju građane i da električne grijalice i žarulje koje se koriste za zagrijavanje prostora moraju biti dovoljno udaljene od zapaljivih materijala te da iz prostora kotlovnica mora biti maknut sav zapaljiv materijal...

Inače, nakon potresa koji su u ožujku i prosincu lani pogodili Zagreb mnogi su se građani našli u problemu zbog oštećenih dimnjaka koji su morali biti uklonjeni, a sanacija i obnova idu sporo.