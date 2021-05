Pogledajte što rade kninskoj kraljici Josipi i našoj slavonskoj princezi Gabrijeli. Prokleti hrvatski jal!

Subota 24. 4. 2021.

Joj što volimo kada stranci dođu u našu zemlju pa nas zavole i onda se vraćaju svake godine. Znate ono, automehaničar Hans i njegova Brigitte, inače poštanska službenica, već 37 godina dolaze u Vodice i onda o njima gledamo prilog u emisiji More na HRT-u.

Međutim, nikada se nije dogodilo da se u nas netko zaljubi u jednom danu i preuzme odmah naše običaje kao aktualni i sedmerostruki svjetski prvak u automobilskom brzovozu Francuz Sebastien Ogier, koji je najprije sastavio lika u bemburi dok se prestrojavao, pa je zamalo na haubu zakačio policajca i kasnije još prošao kroz crveno. Da se Sebo kandidira, pomeo bi i Tomaševića u prvom krugu.

Nedjelja 25. 4. 2021.

Ono što nije uspjelo Švabama i domaćim izdajnicima na Neretvi i Sutjesci, ono na čemu su u Drvaru zube slomili njemački padobranci koje je porazila Šesta lička i Treća krajiška, izgleda da će uspjeti našim dečkima. Jugoslavenski zlotvor, lažni Hrvat ruskog porijekla, Josip Broz Tito, u potpunom je okruženju.

Svjetske novinske agencije javljaju da su ga usred Kumrovca okružili Jure i Boban. Pjesma o našim narodnim junacima odjekuje prokletim selom u kojem se navodno rodio najveći neprijatelj hrvatskog naroda, jugoslavenski zlotvor koji je na silu oteo Istru našim saveznicima, ali naši dečki koji su se ubacili među gledatelje relija, ne posustaju. Cijelim Kumrovcem se čuje kako Jure zove, a Boban viče, Tito više nema kamo!

Ponedjeljak 26. 4. 2021.

Mi se malo našalili, ali izgleda da Sebastian Ogier zbilja planira politički angažman u Hrvatskoj. Kako drugačije objasniti izjavu načelnika II. postaje prometne policije, Josipa Medveda, sasvim slučajno nećaka našega ministra Tome, koji se u povijesne čitanke zlatnim slovima upisao rekavši kako trebamo vjerovati njemu, a ne svojim očima. Dobro, nije baš tako, ali se taj zaključak može izvući iz Josipove izjave da je Sebastian pobjegao s mjesta nesreće i zamalo ubio narodnog službenika u policijskoj odori, koji je stao ispred njegova automobila baš zato kako šampion ne bi pobjegao, da se sve to dogodilo zbog buke. Kažem vam, ovakve se izlike čuvaju samo za naše najbolje sinove. Odmori se, Josipe, zaslužio si!

Utorak 27. 4. 2021.

Jake snage hrvatske policije okružile su ranom zorom zagrebačku Kliniku za tumore, gdje se na postrojavanju ispred princeze hrvatskog zdravstva, Dijane Zadravec, nije pojavio ni jedan radiolog. Otkriveno je da su se radiolozi iz bolnice iskradali noću u manjim grupama. Grupe ilegalaca su ih dovozile do Kupe, gdje bi ih čamcem prebacivali u Sloveniju, pa onda dalje na zapad na slobodni teritorij, gdje ljudi, vjerovali ili ne rade, bez pritiska stranačkih poslušnika.

Policija pretražuje okoliš bolnice, a pripadnici ATJ Lučko su u samom objektu gdje su se navodno zabarikadirala posljednja tri radiologa, koji se odbijaju predati našoj Dijani. Cijeli taj dio grada je blokiran. Prema bolnicama se probijaju i manje grupe onkoloških pacijenata, ali oni su u ovoj priči izgleda najmanje bitni.

Srijeda 28. 4. 2021.

Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, Zoran Milanović, razmišlja da ne dozvoli vojsci sudjelovanje u proslavi pobjede Bljeska. Zabrinut je da se vojska ne iskoristi za politizaciju, a i nervira ga što vojnici moraju dugo stajati pa se umore. On o vojsci sve zna. Dobro, nije ni kao ročnik služio Hrvatsku vojsku, ali valjda samo zbog godina. Nije ni sudjelovao u ratu, ali samo zbog žrtvovanja za Hrvatsku na diplomatskim bojišnicama. Međutim, Zoka o vojsci zna. Sve mu je objasnio Ante Kotromanović tijekom penjanja na Triglav 2017. Nakon toga više nije čak ni padao s tenka, kao jedared dok je bio nezaboravni premijer 2013.

Četvrtak 29. 4. 2021.

Ljudi, ovdje se sve pomiješao. Što se to događa u našoj zemlji? Milanović prima Tihu Blaškića, koji je imao manjih problema u Haagu, a najavljuje da će primiti i Milivoja Petkovića, čim se za to stvore uvjeti. Hvali ga Rojs, hvali ga i junak Azova i kandidat Domovinskog pokreta na izborima, Denis Šeler, Miro Bulj mu poručuje da je počeo govoriti ono što on govori godinama.

S druge strane, Plenkija napadaju da je komunjara i da s Pupijem kroji našu sudbinu. Zoka, koji se svojevremeno poručivao ili mi ili oni, zapravo to i sada poručuje. Problem je jedino što nitko u ovoj zemlji više ne zna tko smo to mi, a tko su to oni...

Petak 30. 4. 2021.

Ulažeš u svoje znanje, voliš domovinu, pomažeš svima koji ti se obrate, daješ srce svojoj obitelji i široj društvenoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ali bandi nije dosta! Pogledajte što rade našim curama, kninskoj kraljici Josipi i našoj slavonskoj princezi Gabrijeli. Istrage, bubice, smjene, pritvori, transkripti, pretresi! I to im je hvala... A sve to samo zato što su snagu vjetra s Dinare htjele upregnuti da svima bude lakše i da njihov pajdo Milenko zericu zaradi.

Dobre bile one Milenku, dobar bio i Mićo njima. I da ne bi nekih budalaša koji nisu htjeli jamiti, sada bi Bepina i Gabi jedrile i šopingirale po Veneciji. Prokleti hrvatski jal!