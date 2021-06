Pogledajte kojom brzinom se temperatura u automobilu penje do vrtoglavih 50°C

Diljem zemlje temperature se penju iznad 30 Celzijevih stupnjeva, a toplinski će se val nastaviti, kako se prognozira, barem do petka. Visoke su temperature opasne po zdravlje, a posebno prilikom direktnog izlaganja suncu.

Snimatelj Pixsella zabilježio je kojom brzinom temperature mogu porasti u automobilu. Početna je temperatura bila 25 stupnjeva, no ona je u svega 22 minute porasla do vrtoglavih 50 Celzijevih stupnjeva.

Upozorenje na toplinske valove izdao je i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). U srijedu je narančasto upozorenje izdano za veći dio zemlje, no u četvrtak će opasnost biti još veća. Područje Zagreba i Osijeka tako su za četvrtak istaknuti najvišim crvenim upozorenjem.

Foto: DHMZ

Preporuke liječnika

Nagle promjene vremena te velike vrućine mogu, kako piše portal Ordinacija, biti kobne za srčane bolesnike.

- Ekstremna toplina otežava rad srca i može utjecati na povećanje rizika od srčanog udara. Trend porasta temperature u ljetnim mjesecima unazad nekoliko godina može predstavljati problem kod stanja kao što su fibrilacija atrija, srčane aritmije, ali i općenito kod drugih bolesti srca, objašnjava za Ordinaciju prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić, specijalist hitne i interne medicine, subspecijalist kardiolog.

Uslijed vrućine dolazi do širenja krvnih žila što pomaže otpuštanju topline iz tijela, ali dovodi i do pada krvnog tlaka. U slučaju da izostane adekvatna rehidracija može doći do nastanka nesvjestice.

Za vrijeme velikih vrućina važno je stoga rashladiti tijelo te unijeti dovoljnu količinu tekućine. Važno je izbjegavati sokove ili napitke s kofeinom. Također, tekućina ne bi trebala biti jako hladna. Preporučuje se jesti manje i češće obroke kao i tuširanje prema potrebi mlakom vodom. Također, važno je izbjegavati boravak na suncu u periodu od 10 do 17 sati. Izbjegavanje većih tjelesnih napora i poštivanje potreba tijela za odmorom kada je vani vruće još je jedna važna mjera.