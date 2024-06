Poginuo astronaut Apolla 8: Snimio je jednu od najpoznatijih fotografija u povijesti

Umirovljeni američki astronaut William Anders, koji je snimio slavnu fotografiju "Izlazak Zemlje" tijekom NASA-ine misije Apollo 8, poginuo je u petak kada se mali zrakoplov kojim je upravljao srušio u državi Washington, izvijestili su lokalni mediji. Anders (90), jedan od prva tri čovjeka koji su kružili oko Mjeseca, bio je jedina osoba u zrakoplovu koji se srušio uz obalu otoka Jones, dijela arhipelaga otočja San Juan između Washingtona i otoka Vancouver u Britanskoj Kolumbiji, izvijestio je The Seattle Times pozivajući se na njegovog sina Grega. Prema televizijskoj postaji KCPQ-TV, Anders je bio za upravljačem vlastitog starinskog jednomotornog zrakoplova T-34 Mentor. Videosnimka prikazana na KCPQ-u prikazuje avion kako strmo pada prije nego što je udario u vodu u blizini obale.

Anders je diplomirao na Mornaričkoj akademiji SAD-a kao pilot ratnog zrakoplovstva, a NASA-i se pridružio 1963. godine kao član treće skupine astronauta. Nije otišao u svemir sve do 21. prosinca 1968., kada je Apollo 8 poletio u prvoj misiji s posadom koja je napustila Zemljinu orbitu i putovala 386 tisuća km do Mjeseca. Anders je bio novak u posadi, uz Franka Bormana, zapovjednika misije, i Jamesa Lovella, koji je letio s Bormanom na Geminiju 7 1965. i kasnije zapovijedao nesretnim Apollom 13.

Apollo 8, koji je prvotno bio planiran za 1969., poletio je ranije zbog zabrinutosti da Sovjeti ubrzavaju svoje vlastite planove za putovanje oko Mjeseca do kraja 1968. To je posadi dalo samo nekoliko mjeseci za obuku za povijesnu, ali vrlo rizičnu misiju. Tijekom leta Anders je snimio jednu od najpoznatijih fotografija u povijesti, sliku Zemlje koja se uzdiže iznad lunarnog horizonta. Trojica astronauta dočekana su kao nacionalni heroji kada su se tri dana kasnije spustili u Tihi ocean, te su proglašeni "ljudima godine" časopisa Time. Njihova misija utrla je put prvom slijetanju Apolla 11 na Mjesec sedam mjeseci kasnije, osiguravajući pobjedu SAD-a u hladnoratovskoj "svemirskoj utrci" sa Sovjetima.

In 1968, during Apollo 8, Bill Anders offered to humanity among the deepest of gifts an astronaut can give. He traveled to the threshold of the Moon and helped all of us see something else: ourselves. He embodied the lessons and the purpose of exploration. We will miss him. pic.twitter.com/wuCmfHpu3g