Pod pritiskom vojske odstupio sudanski predsjednik Omar al-Bašir

Sudanskog predsjednika Omara al-Bašira vojska je u četvrtak primorala na ostavku, nakon tri desetljeća njegove autokratske vladavine, a trenutno se u očekivanju važne objave vojske radi na formiranju prijelaznog vojnog vijeća koje bi vodilo zemlju, objavili su sudanski izvori.

Predsjednik, koji je je prebrodio brojne vojne pobune, ekonomske krize i pokušaje Zapada da ga svrgne s vlasti, a došao je na vlast u krvavom vojnom udaru 1989., nalazi se u kućnom pritvoru zajedno s "drugim brojnim vođama terorističkog Muslimanskog bratstva", objavila je televizijska mreža Al Hadat sa sjedištem u Dubaiju.

Ta je mreža citirala i ministra proizvodnje i gospodarskih resursa u Sjevernom Darfuru Adela Madžuba Huseina da se vode "konzultacije o osnivanju vojnog vijeća koje će preuzeti vlast nakon što je predsjednik Bašir odstupio s dužnosti", navodi se.

SUDAN: Crowds are chanting in the streets of capital Khartoum as President Omar al-Bashir is reportedly stepping down following months of protests pic.twitter.com/nJlnFqs1to