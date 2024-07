Plin bi mogao poskupiti i do 25 posto? Vlada: 'Građani će imati mirnu jesen i zimu'

Rast cijena proizvoda i usluga brojni građani sa strepnjom pomno prate već mjesecima. Od skupljih režija štite nas mjere Vlade, no pitanje je do kada će to trajati. Dnevnik Nove TV jučer je objavio kako se od 1. listopada ipak očekuju više cijene plina, što je zabrinulo sve koji se griju na taj energent.

Iz Vlade su, kako bi umirili građane, za N1 kazali kako nema potrebe za "stvaranjem panike kroz najave dva mjeseca unaprijed da će cijene drastično rasti" te ustvrdili kako će građani imati "mirnu jesen i zimu uz priuštivu cijenu energenata". Naime, trenutne mjere vrijede do 30. rujna do kada Vlada mora odlučiti kolike će biti državne subvencije, za koje je u proračunu sve manje novaca.

Srećko Ezgeta iz Udruženja opskrbljivača i distributera plinom kaže kako će cijena biti viša jer su cijene plina na tržištu u referentnom periodu za određivanje cijena bile više. "To jedino znamo iz onoga što se sad objavilo. Ali to ne znači da mi moramo kupovati plin u javnoj usluzi. Bilo koje kućanstvo može izabrati opskrbljivača i odabrati, vidjeti tko će biti tu najjeftiniji" zaključio je.

Ako državne subvencije ostanu na sadašnjoj razini, moglo bi čak doći i do pada cijene plina, a ako se subvencije u potpunosti ukinu, doći će do njenog povećanja. "Ona bi mogla ići ako ne bude subvencije Vlade do 25 posto, ona bi mogla biti i veća ako bi se smanjio PDV na plin koji je trenutno pet posto, ali ja ne očekujem toliko s obzirom da je ta cijena i nešto niža nego je ona bila za javnu uslugu u prethodnoj godini" ustvrdio je prof. dr. sc. Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.

VIDEO Vremenske prilike nisu obeshrabrile turiste: Na Lučkom kolona 7 kilometara