Plenković uzvratio Milanoviću: 'Dva dana nakon potresa on je bio u Klubu, da se ne baci jelo'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u subotu da predsjednik Republike Zoran Milanović svojim izjavama pokazuje nekoliko destabilizirajućih smjernica svoga rada te da minimizira i relativizira borbu protiv epidemije koronavirusa i radikalizacije društva.

Plenković je rekao da Milanović jako dobro zna na što se referirao kada je rekao da Milanović sije sjeme zla tijekom 2016. te se osvrnuo na druge stvari.

"Imamo predsjednika koji je na dužnosti zadnjih devet mjeseci. U tih devet mjeseci umjesto da igra ulogu koja mu je namijenjena sukladno Ustavu, on na politički način pokazuje nekoliko destabilizirajućih smjernica svoga rada", rekao je Plenković novinarima nakon sastanka sa Zajednicom branitelja HDZ-a "Gojko Šušak".

Tako je naveo da Milanović pokazuje nepoštovanje prema himni, Danu državnosti, konstituirajućoj sjednici Sabora, glavni je pokretač inicijative o propitkivanju ustavnosti i zakonitosti rada Stožera, odnosno borbe protiv epidemije.

"Stalno ju minimizira i relativizira. On je u hrvatskoj javnosti rekao da je korona nešto poput karijesa. Ako je netko u stanju to reći, a zadnja dva dana imamo više od 1000 zaraženih, otprilike 350 ljudi koji su do sada umrli, onda je to podrivanje aktivnosti u borbi protiv covida-19 i to dolazi od predsjednika Republike", poručio je premijer.

Nadalje, naveo je, da imamo predsjednika koji je u zadnjih mjesec dana, nakon što je jedan kazneni postupak došao u fazu da su neki ljudi nakon osnovanih sumnji uhićeni, ne prestaje napadati policiju, Državno odvjetništvo, Uskok, Vladu i sve druge aktere koji su ga podržavali i pomogli da se izabere prije desetak mjeseci.

"Imate nekoga tko je protiv borbe protiv korone, u biti protiv borbe protiv korupcije. Istoga čovjeka koji dva dana nakon katastrofalnog potresa u Zagrebu odlazi u 'klub' dok mi idemo po gradu i gledamo kako da ne padaju ostaci fasada ili krovova", rekao je Plenković.

Potom je istaknuo da je Milanović na svoju poziciju izabran zato što se na političkoj sceni pojavila grupacija koja je podržala predsjednika Domovinskog pokreta Miroslava Škore i koja je imala plan da bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne uđe u drugi krug predsjedničkih izbora, a nakon toga napravila komplot ne bi li podržali Milanovića.

"Vidim da je ponovno krenuo s različitim uvredama. Da sam on, vjerojatno bih rekao da je on 54-godišnji šmrkavac, ali ja to neću reći", rekao je Plenković, referirajući se na današnju Milanovićevu izjavu u Samoboru u kojoj je Plenkovića nazvao "narikateljem od 50 godina" vezano za napad na Markovu trgu.

"To je otprilike nivo rasprave koju on nastoji uvući u politički i komunikacijski prostor ne bi li napravio što? Sveo ozbiljnu situaciju koju imamo u hrvatskom društvu, a to je borba protiv radikalizacije, na minimiziranje i relativiziranje", rekao je Plenković.

Rekao je da je događaj na Markovu trgu kazneno djelo s elementima terorizma te da je prijeđena granica.

"Nemam problem da me netko politički napada, da o meni misli i piše najgore da stavlja na društvene mreže nešto što je najgore. Živim s tim, više nego Milanović, primjerice protekle četiri godine kao premijer koji je dva puta pobijedio na izborima, a i njega. Možda je to nukleus problema i nervoze koju pokazuje", ocijenio je Plenković.

