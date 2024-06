VIDEO Kineska sonda sletjela na tamnu stranu Mjeseca, pogledajte nevjerojatne prizore

Sonda koju je Kina lansirala početkom svibnja sletjela je na suprotnu stranu Mjeseca kako bi prikupila uzorke. Sonda Chang'e 6, koja je poletjela iz svemirskog lansirnog centra Wenchang na tropskom otoku Hainan (jug), sletjela je prema planu u golemi bazen Južnog pola-Aitken, jedan od najvećih poznatih udarnih kratera u Sunčevom sustavu, objavila je novinska agencija Xinhua, prenoseći priopćenje Kineske svemirske uprave.

Ova 53-dnevna misija pokrenuta 3. svibnja trebala bi omogućiti uzimanje prvih uzoraka s udaljene strane Mjeseca, rijetko istraženog područja Zemljina satelita. Sonda će pokušati prikupiti mjesečev materijal i provesti druge pokuse u zoni slijetanja koristeći se pritom svojom bušilicom za vađenje uzoraka ispod površine i svojom robotskom rukom za hvatanje materijala. Proces bi trebao biti završen u sljedeća dva dana, dodaje Xinhua.

👀 Here it is. The footage of Chang'e-6 landing https://t.co/dMtRTDzS9I pic.twitter.com/ofrZObYs0i