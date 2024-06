Objavljeni detalji strave na A3: Automobilom se zabio u kamion, poginuli mladić i djevojka, dijete teško ozlijeđeno

Sisačko-moslavačka policija objavila je detalje teške prometne nesreće u kojoj su u petak smrtno stradale dvije mlade osobe. "U petak, 31. svibnja, oko 15 sati, na sjevernoj kolničkoj traki autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, između čvora Okučani i Novska, dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe smrtno stradale, dok je jedna osoba teže ozlijeđena", piše policija.

Do nesreće je došlo, objašnjava policija, kada je 24-godišnjak, upravljajući automobilom novogradiških oznaka u smjeru Novske, udario u stražnju stranu kamiona bosanskohercegovačkih nacionalnih oznaka koji se kretao ispred njega u istome smjeru. Na mjestu događaja vozač i 20-godišnja putnica iz automobila (oboje hrvatski državljani) su smrtno stradali, a njihova tijela su prevezena u sisačku Opću bolnicu, gdje će se obaviti obdukcija, dok je dijete teže ozlijeđeno.



"Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave sisačko-moslavačke. Od 15:20 do 17:30 za sav promet bila je zatvorena sjeverna kolnička traka na dionici od čvora Okučani do čvora Novska, a promet se odvijao obilaznim pravcima. U svezi ove prometne nesreće policija će nadležnom državnom odvjetništvu u Sisku dostaviti izvješće", piše policija.

VEZANI ČLANCI: