Plenković: Treba započeti razgovore s Rusijom. Putin može biti strpljiv, a Rusi izdržati režim sankcija

Treba započeti razgovore s Rusijom o ratu u Ukrajini jer ruski predsjednik Vladimir Putin može biti strpljiv, a ruski narod može izdržati sankcije, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković u četvrtak na radnom doručku u sklopu Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. "Ne vidim nikakvu dramatičnu stvar unutar (Rusije) da je 15, 16 ili 26 paketa sankcija išta promijenilo u njihovu načinu razmišljanja, a to se događalo i u prošlosti", poručio je Plenković na panelu "Ukrajinski doručak".

Premijer je rekao da je potrebno započeti razgovore s Rusijom "jer Putin može biti strpljiv, a Rusi mogu izdržati režim sankcija". Kazao je da unutar Rusije ne vidi nikakvu oporbu koja bi mogla ugroziti ruskog predsjednika te naglasio da Rusija izdvaja "devet posto svog BDP-a na obranu". "Imaju mogućnost beskonačnog novačenja regruta, bilo domaćih raštrkanih na dva kontinenta ili pojačani sjevernokorejskim koji vode rat u Ukrajini", dodao je. Rekao je da se slaže da je potrebno ojačati Ukrajinu "koliko god možemo", a istodobno se "držati naših načela":

"Ne dopustiti da kada god dođe do bilo kakvog sporazuma, to bude sporazum koji će zacementirati okupirane teritorije u neku vrstu zamrznutog sukoba i dati im (Rusima) izglede za novu priliku (da napadnu Ukrajinu)", kazao je Plenković. Istaknuo je da bi za pregovaračkim stolom trebala biti i Europa, no da bi Ukrajina trebala biti glavni akter. "A ako pronađemo neku vrstu primirja, ono bi trebala uključivati postupnu, mirnu reintegraciju okupiranih teritorija", dodao je premijer.

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za posebne misije Richard Grenell na panelu je videovezom kazao da postoji velika frustracija Amerikanaca zbog "puno govora proteklih godina o dodatnom izdvajanju za vojsku i još rata". "(Bivši američki predsjednik Joe) Biden i Putin nisu razgovarali više od tri i pol godine, mislimo da je to nečuveno. Američki narod smatra da je to nečuveno. Morali biste moći razgovarati s ljudima. Razgovor je taktika i nećete moći riješiti probleme mirnim putem osim ako zaista ne budete razgovarali. Mislim da postoji golema frustracija Amerikanaca što trošimo stotine milijardi dolara, a naši vođe ne razgovaraju međusobno".

Plenković mu je odgovorio da je Putin bio izoliran posljednjih "10 ili 11 godina": "Postoji doslovno nekoliko vođa na vlasti na zapadu koji imaju neku vrstu stvarno osobnog kontakta s njim, veoma malo, ne više od pet rekao bih, a to je bitno. To znači da ne postoji povjerenje ni povijest vjerodostojnog odnosa", kazao je Plenković.

GALERIJA Putin ima 14 jasnih meta: Kada bi doista posegnula za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije