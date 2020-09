Plenković: Ovdje je počinjen težak zločin. Ti zločini ne mogu se opravdati i iskreno žalimo

Premijer Andrej Plenković održao je govor na komemorativnom skupu u Varivodama za devetero ubijenih srpskih civila.

"Ovdje je počinjen težak zločin nad nevinim ljudima", kazao je. "Vatrenim oružjem okrutno je ubijeno devet civila, vaših sumještana i članova obitelji. Duboko žalim zbog toga i uime Vlade izražavam sućut za vaše najbliže koje hrvatska država, nažalost, nije uspjela zaštiti", rekao je.

Video: Govor premijera Plenkovića u Varivodama (Snimio Frane Šarić)

"Osim što je ovaj zločin zavio vaše obitelji u crno, ovo je uvreda za suvremenu Hrvatsku jer vrijeđa ljudsko dostojanstvo. Ovo je gaženje onih ideala za koje se borila golema većina hrvatskih branitelja, među kojima su bili i Srbi", dodao je.

Rekao je da je zločin u suprotnosti s proglasom predsjednika Tuđmana koji je građanima srpske nacionalnosti uputio poziv da ostanu i dočekaju hrvatsku vlast. "Počinitelji ovog zločina u Hrvatskoj su napravili štetu. Zbog takvih koji nisu imali hrabrosti predati se hrvatskim pravosudnim tijelima hrvatski su se generali morali godinama braniti u Haagu", kazao je.

"Nije ovo jedini zločin. Nažalost, bilo ih je još. Ti zločini ne mogu se opravdati i iskreno žalimo", rekao je. "Ti zločini bili su čin pojedinaca koji su išli u pljačkaške pohode. To nije bila politika hrvatske države, vojnog vrha i predsjednika Tuđmana", rekao je.

Plenković je rekao da se još traga za 1869 nestalih te da očekuje suradnju sa Srbijom i drugim zemljama u susjedstvu.

"To za Hrvate znači smoći snage i priznati da su u Domovinskom ratu, koji je bio obramben, nažalost počinjeni zločini nad srpskim civilima koji se nisu smjeli dogoditi i nemaju opravdanja i koji zaslužuju svaku osudu. Hrvatska se branila od agresije, a ne od nedužnih civila. To za Srbe u Hrvatskoj znači smoći snage i priznati da je na Hrvatsku izvršena agresija Miloševićevog režima i bivše JNA i da se ne može opravdati oružana pobuna protiv legalno izabrane vlasti i demokratske volje hrvatskog naroda za samostalnom državom, nego da zaslužuje nedvosmislenu osudu. To znači jasno ograđivanje od tadašnje velikosrpske politike", kazao je premijer.