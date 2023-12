Plenković otkrio detalje o novom paketu pomoći umirovljenicima: 'Obuhvatit će 830.000 ljudi'

Premijer Andrej Plenković najavio je u četvrtak još jedan paket pomoći umirovljenicima koji će dobiti svi s mirovinama do 840 eura, odnosno 160 eura oni s najnižim pa do 50 eura oni u razredu s mirovinama od 700 do 840 eura, a potporu će primiti oko 830.000 umirovljenika.

- Isplata se očekuje čim Vlada donese odluku, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) dobiva nalog, kao što smo to učinili i lani - dodao je premijer u izjavi novinarima za posjeta Banovini, gdje je obišao novoizgrađene stanove za stradalnike potresa.

Pojasnio je da su proračunskim uštedama prikupili nešto više od 70 milijuna eura te da se krajem godine prati izvršenje Državnog proračuna i situaciju po pojedinim proračunskim korisnicima. - Prikupili smo dovoljno sredstava da se da još jedan takav paket. Mislim da je to jako dobro za naše umirovljenike - dodao je.

Upitan, uoči sjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, hoće li ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman snositi političku odgovornost ako se pokaže da je trebao u imovinsku karticu upisati dividendu, Plenković je najavio da će Radman poštovati odluku Povjerenstva i postupiti po njoj i poručio da "ćemo se mi za to pobrinuti".

Na upit je li zadovoljan dinamikom puštanja hrvatskih državljana BBB-a iz zatvora u Grčkoj, Plenković je ponovio kronologiju zbivanja. Podsjetio je da je osudio huliganizam te dodao da su se angažirali prema grčkim vlastima oko njihovog povratka u Hrvatsku kao i u nekim drugim slučajevima i kad su se počeli vraćati, nije postavljano to pitanje, nego kako je znao da će se to dogoditi baš tada.

Prema sinoćnjim informacijama, njih 96 od 102 je pušteno. Plenković je najavio da će razgovarati s hrvatskim veleposlanikom Aleksandrom Sunkom jesu li svi pušteni, jer bi, prema informacijama koje imaju, mogli biti pušteni svi - Onda znači da je operacija uspjela. Sigurno se to nije dogodilo bez angažmana hrvatske države - naglasio je.

Radili smo, dodao je, što je trebalo, njihovi odvjetnici su radili što je trebalo, vratili su se gotovo svi u Zagreb ili će se vratiti danas ili sutra i time smo tu priču riješili. - Sada se može postavljati pitanje je li to moglo biti brže, a ja mogu postaviti pitanje je li trebalo ići u Atenu, da krenemo od starta - rekao je Plenković novinarima.

