Tragedija u Francuskoj: Dječačić preminuo nakon što ga je otac zaboravio u autu

Tužne vijesti stižu iz francuske regije Alsace gdje je 16-mjesečni dječak preminuo nakon što ga je otac zaboravio ostaviti u jaslicama. Dječačić je cijeli dan proveo u automobilu na parkiralištu firme dok je njegov otac radio.

Tragedija se dogodila u utorak ujutro, izvještava portal 20minutes. Otac je trebao sina ostaviti u jaslicama na putu prema poslu u Sausheimu, no zaboravio je na jednogodišnjaka na stražnjem sjedalu. Majka je poslijepodne došla u jaslice pokupiti sina, no dočekao ju je šok kada su joj rekli da on nikada nije stigao.

Odmah je nazvala svog partnera, no već je bilo kasno. Iako je vanjska temperatura bila oko 22 stupnja Celzijeva, unutrašnjost automobila mogla se zagrijati i do 47 stupnjeva, previše za tako malo dijete. Hitne službe mogle su samo proglasiti njegovu smrt. Otac (61) i majka (46) su odvedeni u psihijatrijsku ustanovu.

Otvorena je istraga zbog smrti djeteta, a roditelji još nisu saslušani zbog stanja šoka u kojemu se nalaze, poručili su iz državnog odvjetništva. Autopsija će biti provedena u Strasbourgu, dodali su.

