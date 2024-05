Milanović: Ja ne mjerim ljude po tome kada liježu. Čovjek ako se ne naspava, nije svoj. Ja vjerojatno ustajem ranije od njega

Predsjednik Republike Zoran Milanović nazočio je obilježavanju Dana Zagreba. Na početku se osvrnuo na Dan državnosti

– Taj nazovi praznik koji je ustvari jedna stranačka ceremonija, najavio sam da ću to obilježavati – nikako. Neću stajati na putu onima koji to žele. To sam govorio u kampanji, kao što sam govorio i da neću davati pomilovanja. Samo se ponašam u skladu sa svojim najavama. A zašto je to tako? Zato što to nije Dan državnosti, kazao je Milanović koji je potom nastavio s kritikama upućenima premijeru Andreju Plenkoviću.

– Svi su ukipljeni kad svira himna. Sve drugo je izrugivanje, tad se stoji mirno. Tko kasni i upada u dvoranu kad svira himna? Plenković. Meni ne bi palo na pamet da ulazim unutra dok svira himna. Kad si već namjerno zakasnio, pričekaj vani. To je tema. Imamo himnu koja je kišobran ispod kojeg svi mi stojimo. Imali ste sad pred vlastitim očima priliku vidjeti kako se Plenković odnosi pred simbolima Hrvatske – kazao je Milanović.

Komentirao je i to što je Gradska Plinara Zagreb izgubila Zagreb. – Znam. Dosta je pitanja. To je Tomaševićeva nadležnost i neću se u to uplitati.

– Čovjek ulazi manipulativno, krkanski, on i njegova ekipa dok svira himna. Zašto nisi pričekao minutu? To su nacionalni simboli – ustvrdio je i ponovo se vratio na temu premijera.

Najavio je kako ide u Brazil, gdje će se susresti s brazilskim predsjednikom, no on se ne nalazi potajno kao sudac s ljudima protiv kojih se vodi istraga. – U Hrvatsku je najmoćnije i najdiskretnije represivne institucije došao čovjek koji ne može biti prekršajni sudac. Lagao je pred saborskim odborom. Nalazio se ilegalno s osumnjičenikom za kazneno djelo, ne sluteći da je ovaj drugi pod nadzorom. Sad lagano ide plava trava zaborava i živimo dalje kao budale, kao da se ništa nije dogodilo. Ali dogodilo se i nećemo zaboraviti. Nemam nikakva očekivanja od tih ljudi, kao ni od Vlade – kazao je.

Milanović se ponovo osvrnuo na Plenkovića. – On deset godina nije radio ništa sve dok nije postao predsjednik HDZ-a. Ja ne mjerim ljude po tome kada liježu. Čovjek, ako se ne naspava, nije svoj. Ja vjerojatno ustajem ranije od njega.

Predsjednik je ustvrdio kako on i Vlada trebaju surađivati na brojnim temama, kao što je imenovanje veleposlanika. Podsjetio je kakvu su komunikaciju imali Sanader i Mesić na tu temu te da je to bilo na temelju Ustava iako se oni, kako je rekao, nisu voljeli previše.

– Sutra ću upozoriti sve veleposlanike da je ozbiljan delikt ako slušaju Plenkovića i Grlića Radmana ako ja nisam suglasan. Ja ne bih trebao doznati iz novina što mi sponzoriramo i koje odluke donosimo. U cijeloj diplomaciji to tako funkcionira. Ljudi su očito ucijenjeni, to se događa pred našim očima. Nakon svega što smo vidjeli, i Sanadera i Mesića, sad imamo izmišljanje Ustava od jednog uzurpatora Ustava. On stalno ponavlja da sam ja kršitelj Ustava. Nikada i nigdje, brana protiv toga. On ide izričito protiv riječi Ustava – ustvrdio je Milanović navodeći kao primjer da je on u novinama doznao da je Hrvatska glasovala protiv mira u Gazi.

– Turudić je lupež, on radi pod krinkom noći. Sad ima osiguranje. Meci pljušte po njemu kao na Neretvi. Sutra će uletjeti u gradsku upravu u Zagrebu kako bi uzeo neke papire da ih kompromitira. Pazite što vam kažem. Neka se Plenković čuva Turudića – poručio je za kraj Milanović.