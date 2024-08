Plenković oštro o Milanoviću: 'Tu sramotu treba maknuti s Pantovčaka. Doviđenja, ne zanimate nas'

Premijer Andrej Plenković komentirao je u petak izjave predsjednika Zorana Milanovića o predsjedničkim izborima i korištenju vojnih resursa te poručio da je Milanović prevarant kojeg treba maknuti s Pantovčaka i da će ga HDZ-ov kandidat Dragan Primorac pobijediti na izborima. "Dugo nije bilo teško poraženog kršitelja Ustava kojeg smo pomeli s političke scene nakon što je izvršio državni udar uoči parlamentarnih izbora, očito sada kada dolazi jesen i kad se vozao vojnim resursima nastoji prebaciti to na nekog drugog. To da se ja vozim avionom od Gorice do Dugog Sela je teška laž", odgovorio je premijer Milanoviću u Virovitici, gdje je prisustvovao sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije.

Milanović je ranije, govoreći o svom korištenju vojnih helikoptera, rekao da ga cijelo ljeto prevoze ruskim helikopterima, a ne Black Hawkovima a da "Plenković leti avionom, koji je deset puta skuplji, iz Gorice u Dugo Selo sa stranačkom ekipom". Vladin avion se koristi transparentno, može ga se pratiti na radaru, svaki let je objavljen, koristi se samo službeno i za putovanja u Hrvatskoj iznimno rijetko, uzvratio je Plenković. "Oni koji kažu da je korištenje vojnih resursa za vožnju štićenih osoba u privatnim aktivnostima normalno i da helikopteri ionako moraju letjeti, rade debile od hrvatske javnosti. Za korištenje vojnih helikoptera nema nikakve potrebe. Što je Audi A8 slab? To je čista bahatost", kazao je.

Dok Milanović naglašava da je on brana HDZ-u, Plenković poručuje kako je upravo obrnuto - da je HDZ brana bahatluku, primitivizmu, divljaštvu, nekulturi. "Tu sramotu treba maknuti s Pantovčaka da konačno institucije normalno funkcioniraju. Ovi su izbori (predsjednički izbori u prosincu) zapravo za to da konačno Hrvatsku vratimo u normalu, da dođu suvisli, ozbiljni ljudi, koji će sjesti za stol, dogovarati se, raditi u interesu Hrvatske, a ne netko tko ima proruske stavove u najvećoj svjetskoj krizi", rekao je nazvavši Milanovića prevarantom.

Tvrdi da će ga pobijediti kandidat HDZ-a za predsjednika Republike Dragan Primorac. "Važno je da Milanović to polako počne shvaćati. Za razliku od njega Primorac je ozbiljan čovjek s kojim možete sjesti za stol, koji ima međunarodnog iskustva, bio je ministar, koji se realizirao u svim svojim područjima, dolazi zreo u ovu bitku i siguran sam da će se ponašati odgovorno i neće politički dijalog svesti na ulicu, pijančevanje u birtijama. To je Milanovićev nivo. I sigurno neće Hrvatsku gurati prema Moskvi nego u zapadni krug, gdje i pripada", poručio je Plenković.

Milanović je pozvao na sazivanje Vijeća za obranu oko uvođenja vojnog roka, naglasivši kako ga Vlada ne može uvesti bez njegove suglasnosti i dogovora s njim, a premijer ističe kako ima i drugih načina da se ta tema iskomunicira s njim. "Ideju o osam tjedana vojnog roka razvijaju stručnjaci u Ministarstvu obrane, kad program bude kompletiran poslat će mu na uvid. Nije to stvar da bi bilo tko radio nešto jer mu se nešto radi ili kontra neke procedure. Nije realno nekome tko vas naziva nacističkom strankom odazivati se na sastanke", dodao je.

Upitan ima li favorita na sutrašnjim unutarstranačkim izborima u Domovinskom pokretu između Ivana Penave i Marija Radića, Plenković je ponovio da se ne miješaju u unutarstranačke procese drugih. "Gledamo i promatramo, jedino bitno je da su i Penava i Radić vrlo jasno u komunikaciji sa mnom, koja se odvijala ovih dana, naglasili da kakvi god scenariji bili da će čvrsto podržavati Vladu i većinu. Poštujemo svačiji stranački legitimitet, naša suradnja s članovima Vlade iz DP-a je odlična", rekao je Plenković.

