Plenković o tragediji na Lošinju: Sve što se napravilo se napravilo kako treba. Nema popuštanja pritiscima

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na Svetoj misi u povodu blagdana Velike Gospe, u četvrtak, 15. kolovoza 2024., u 10 sati, u Svetištu Majke Božje Trsatske. Uz predsjednika Vlade je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a Plenković se u izjavama za medije prvi puta dotaknuo tragedije na trajektu Lastovo u Malom Lošinju u kojoj su poginula tri mornara.

- Ovo se koristi za činjenje štete Vladi, ali navikli smo na to, ovo nam je treći mandat. Nema ni teoretske šanse da podlegnemo vanjskom pritisku dok istraga ne utvrdi što se dogodilo. Ovo je stvar naše komunikacije, nema potrebe da predsjednik Vlade komentira sve - ministar je dao izjave, Sopta je dao izjave. Sve što se napravilo, se napravilo kako treba - poručio je, odgovarajući na pitanje zašto je tragediju komentirao tek peti dan nakon nesreće na trajektu. Kazao je kako je trajekt Lastovo prošao remont, pa pitao ima li ikakav trag da postoji problem s rampom, navodeći kako on tu informaciju nema.

- Kako može netko u uredu znati da ima problema ako to nije prijavljeno. Prema svemu, onaj tko to treba evidentirati to treba i prijaviti. Zamislite da ste vi u Jadroliniji, a nitko vam ne kaže da postoji neki problem - poručio je. Za Strukovni Sindikat Pomoraca Jadrolinije koji je kritizirao vlasti i Upravu je kazao da su ''nereprezentativni''.

- Jadrolinija je ozbiljna kompanija koja ima svoju hijerarhiju, a svaki brod prolazi redovite tehničke kontrole. Nitko ne bi riskirao plovidbu ako ima tehničkih problema - kazao je Plenković, dodajući kako ''mediji idu u krivom smjeru, a jedino je istinito ono što je on rekao''.

Novinari su potom primijetili kako iz svega rečenog proizlazi kako su mornari Jadrolinije sami krivi za tragediju, na što je premijer odgovorio: ''Nije to na vama, istraga traje. Nema popuštanja pritiscima''. Utvrde li se propusti kod predsjednika Nadzornog odbora, naći ćemo novog, kazao je Plenković.

- Ovakvo nešto se nikada nije dogodilo i nećemo skakati odmah nakon dva napisana članka. Nećete me dovesti u situaciju da špekuliram što se dogodilo, kada nadležni dođu do zaključaka, onda ćemo biti informiraniji. Ne istražuju se ovakve nesreće pod medijskim pritiskom. Ovo što vi govorite je zlonamjerno i paušalno komentiranje rada kompanije. Svima nam je žao i mi ćemo utvrditi kako se to dogodilo i zašto - poručio je.

Kratki komentar dao je i ministar Butković, pa nakon što je kazao kako ''mediji pišu svašta'' i kritizirao novinare jer ''uvijek postavljaju ista pitanja'', kazao je i kako ''nije istina da ministarstvo nema otvorena vrata za sastanke sa sindikatima''. Misi na Trsatu prisustvovao je i predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta koji je kazao kako je danas ''dan za tugovanje''.

- Ne mogu vam sad pričati o čemu smo razgovarali. Ne mogu vam dati odgovore. Još nismo ni pokopali pomorce. Sutra i preksutra sam na pogrebima, nakon toga ćemo razgovarati - poručio je.

