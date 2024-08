Prijatelj stradalog kormilara na trajektu Lastovo: 'Gledam naše slike danima, bio je dobar čovjek, miran i radišan'

U teškoj nesreći koja se u nedjelju popodne dogodila u trajektnom pristaništu u Malome Lošinju poginula su tri Jadrolinijina mornara, a jedan je teško ozlijeđen. Najveća tragedija u Jadroliniji od pogibije pomoraca tijekom Domovinskog rata odnijela je život vođi stroja Bošku Kostoviću (56) iz mjesta Vinišća te dvama kormilarima, Marku Topiću (39) iz Solina i Denisu Šariću (54) iz Zadra.

Saša Cindrić, kormilar koji je plovio s Denisom Šarićem, kaže da je zanijemio kada je 54-godišnji Zadranin stradao. "Bio je dobar čovjek, tako normalan, miran, radišan. Plovili smo zajedno dvije godine na trajektu Lubenice, puno vremena smo proveli zajedno i često se čuli kad bi nam završila smjena. Kad sam čuo da je stradao, nisam mogao povjerovati u to. Nisam mogao vjerovati. Već par dana vrtim njegove i naše zajedničke fotografije... A rasplakao sam se, kako ne bih... Inače sam iz Đakova, a ljudi s kojima plovimo naša su druga obitelj jer smo na brodu jednako koliko i kod kuće", kazuje Cindrić za 24sata.

Za nesreću u Malom Lošinju nema druge riječi nego - tragedija. "Kad sam ga upoznao, došao je s trajekta Zadar. Bio je slomio nogu pa su ga nakon oporavka prebacili na 'lakši' trajekt. Plovili smo uglavnom na liniji Papratno-Sobra. Zanimljivo je bilo koliko je obožavao cvijeće, a uživao je i u lovu na lignje. Inače je bio samac, nije imao svoju familiju. Imali smo i jednu zajedničku epizodu spašavanja kornjače, tad smo bili i u emisiji 'More', i na radiju, televiziji", prisjeća se Saša evocirajući uspomene na taj dan kad su spasili mladu kornjaču na Mljetu.

"Bilo je to u ožujku 2017. godine. Puhalo je jako jugo, a tada po moru uvijek bude puno smeća, a upozorili su nas i na pakete marihuane koji su plutali iz Albanije. Na sve na moru treba paziti da se ne uhvati. On je bio na vezu, a ja za timunom. Vidio sam da nešto pluta pa sam ga upozorio na to. Barba se odmaknuo s brodom, a kad smo se vezali, išli smo vidjeti o čemu se radi. Denis je ponio mrežu i pošao preko stijena. Bila je to mlada kornjača. Snimao sam ga kako je hvata, a onda sam stupio u kontakt s veterinarom iz Splita, Mariom Gavranovićem koji je došao po nju.

Stigao je tek predvečer, a do tad smo kornjaču držali u kanti, u moru. Virilo joj je nešto iz usta, ali nismo htjeli dirati. Kasnije se ispostavilo da je to bila udica koja joj je zapela u ždrijelu. Nažalost, nije joj bilo spasa, uginula je nakon pet, šest dana. Koji tjedan kasnije i posada broda 'Tin Ujević' spasila je kornjaču, ona je preživjela", kazuje Saša dodajući kako je s Denisom mogao uvijek razgovarati o svemu te su često, kad bi bili vezani, skupa provodili i vrijeme na kopnu. "To što se dogodilo našim kolegama, to je tako tužno", zaključuje Saša.