Plenković o cijenama na Jadranu: 'Tko ih formira, mora vidjeti da postoje i druge destinacije

"Još jednom smo kazali predstavnicima turističkog sektora da je prilikom formiranja cijena važno voditi računa o najbitnije, a to je da za novac koji gosti koji dolaze u Hrvatsku, oni za to dobiju odgovarajuću uslugu, bez obzira je li riječ o smještaju ili drugoj vrsti usluge. Svi oni koji formiraju cijene, moraju malo gledati oko sebe, vidjeti da postoje i druge destinacije Mediterana i da se svatko bori za turiste. Onaj tko pretjera u cijeni, a ne nudi adekvatnu uslugu, taj sigurno ne investira u budućnost", komentirao je premijer Andrej Plenković cijene na Jadranu na koje se mnogi žale, tvrdeći da su previsoke. Plenković je bio na sastanku predstavnicima turističkog sektora, a nakon toga se pohvalio turističkim rezultatima za ovu godinu. Kazao je da je ova sezona 5 posto bolja u pogledu dolazaka i 1 posto u noćenjima. "Prihodi će biti veći nego lani", objasnio je. Na pitanje apartmanizaciji stambenih zgrada, kaže da je riječ uglavnom o Splitu, zbog Ultre i drugih događaja.

Komentirao je i hakerski napad na zračnu luku u Splitu. "S onim koji čine takva kaznena djela nema pregovora", napomenuo je te dodao: "To se očito događa. Ti napadi postoje stalno. Nekada za njih ne znamo jer se obrane. Ovaj se jučer dogodio. Važno je da je poduzeto sve da zračna luka funkcionira. Te organizirane kriminalne skupine postoje. Žele napraviti štetu, a onda nakon toga tražiti neke naknade. Ali mi smo rekli da s onima koji čine takva kriminalna djela, pregovora nema", dodao je Plenković. "To je nešto s čim moramo živjeti. Postoje skupine kojima je to glavna zanimacija, a na službama je da to brane", dodao je i objasnio da je "kritična infrastruktura pokrivena projektom SKAUT. "Jeste li vidjeli da je neko ministarstvo napadnuto?", dodao je.

Podsjetimo, splitska Zračna luka sv. Jeronim u ponedjeljak je doživjela hakerski napad, zbog čega je došlo do preusmjeravanja zrakoplova u druge zračne luke, potvrđeno je da se radi o hakerskoj grupi Akira i da još zbrajaju kolika će biti šteta. "Naše službe, odnosno naših osam stručnjaka su cijelu noć radili na normaliziranju rada zračne luke, dok ih sada na tome radi već deset", izvijestio je direktor zračne luke Lukša Novak.

