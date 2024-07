FOTO Otkriven uzrok kaosa u splitskoj zračnoj luci: 'Radi se na otklanjanju posljedica napada'

Polako se normalizira situacija u splitskoj Zračnoj luci sv. Jeronim nakon što su sinoć bili otkazani svi letovi, a sada je otkriveno da je uzrok problema hakerski napad. Internetska stranica zračne luke i dalje ne radi, no ponovno su počeli s letovima. Prema snimci od jutros iz zračne luke, putnici su čekali svoje letove, a brojni su spavali na podu zračne luke.

"Uzrok jučerašnje nefunkcionalnosti informatičkog sustava u Zračnoj luci sv. Jeronim je hakerski napad. Sve nadležne institucije su uključene u ovaj događaj. Stručne službe intenzivno rade na otklanjanju posljedica ovog napada. U kontaktu smo sa svim zračnim prijevoznicima i zajedno tražimo alternativna rješenja. Molimo sve putnike za strpljenje", kazao je za medije Pero Bilas iz Zračne luke Split, piše Dalmacija danas. Dalmatinski portal javlja pak kako su se jutros karte za let za Zagreb ispisivale ručno.

Podsjetimo, do problema je došlo jučer oko 19.30 sati jer je 'pao' sustav te su brojni letovi otkazani i avioni su nepomično stajali dok se problem ne riješi. Brojni putnici ostali su bez svojih letova i oni su 'okupirali' cijelu zračnu luku i strpljivo čekali da se problem riješi.

Oko 23 sata ponovno su počeli s letovima, no kako na ekranima nije bilo podataka o letovima, putnici su se pozivali preko razglasa na ukrcavanje. U zračnoj luci nije radio niti sustav naplate pa putnici jedno vrijeme ništa nisu mogli kupiti za piće, no i to je s vremenom proradilo.