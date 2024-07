Plenković: 'Nije čudno da financijske institucije procjenjuju velik gospodarski rast za Hrvatsku'

Danas se u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava 12. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Na dnevnom redu otvorenog dijela sjednice ministri imaju 14 točaka, među kojima su rasprave o Zakonu o zemljišnim knjigama i Zakonu o igrama na sreću te izlaganje nekoliko godišnjih Izvješća o radu i financijama državnih službi.

Sjednica je započela govorom premijera Andreja Plenkovića u kojem je komentirao odluku o odgađanju početka školske godine. "Ministar je rekao da će njegove službe to također prihvatiti, a tih pet radnih dana i školskih sati tijekom godine će se nadoknaditi" naglasio je. Zatim je spomenuo 29. obljetnicu genocida u Srebrenici koja se obilježava na današnji dan. "Rezolucijom se podsjeća na više od 8000 Bošnjaka koji su ubijeni u Srebrenici. Suosjećamo s njihovim obiteljima, a zalažemo se i za kulturu sjećanja, suprotstavljamo se poricanju genocida i veličanju onih koji su ga počinili. Ne možemo dopustiti korištenje ovog događaja u političke svrhe" kazao je.

"Hrvatska danas bilježi najveći broj zaposlenih ikada. To je važan podatak. To je 65.000 više nego lani, a to je i nova rekordna razina" istaknuo je Plenković, govoreći o povijesnim razinama zaposlenosti od 1992. godine. "Nije ni čudo da brojne međunarodne i domaće financijske institucije procjenjuju da će ovogodišnji gospodarski rast Hrvatske biti veći od tri posto" zaključio je premijer. Naveo je da je održana sjednica za Slavoniju, Baranju i Srijem te podsjetio na dosadašnja ulaganja u regije na istoku zemlje, ali i na posjet mjestu Bošnjaci koje je posebno pogođeno nedavnim nevremenom.

Izrazio je zadovoljstvo velikim brojem kulturnih aktivnosti koje se posljednjih dana događaju u zemlji, a istaknuo je Đakovačke vezove, Večeri svetog Donata i Dubrovačke ljetne igre. Premijer je posebno istaknuo Nacrt Zakona o igrama na sreću koji je među prvim točkama dnevnog reda. "Vrlo je važno da se zakonom regulira ova djelatnost, a posebice imajući na umu da se igranje na sreću snažno raširilo kroz digitalni prostor" napomenuo je, posebni naglasak stavljajući na zaštitu djece i maloljetnika, za što je potrebna "bolja regulacija u kontekstu nacionalnog djelovanja".

