Plenković: Ključna tema je Milanovićevo razbacivanje novcem za obijesno korištenje vojnih helikoptera

Odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska obnovljenih objekata u Petrinji, premijer Andrej Plenković ponovio je kako je za obnovu šteta od potresa do sada uloženo 2,9 milijardi eura iz raznih izvora. "Ukupno smo do 31. srpnja 1.2 milijarde eura investirali na petrinjskom, a 1.9 milijardi na zagrebačkom području", rekao je Plenković nakon čega se osvrnuo na krizu u Domovinskom pokretu te mogućem njenom utjecaju na parlamentarnu većinu.

"Koalicija je stabilna. Mi se u unutarstranačke izbore bilo koje stranke ne miješamo. Većina je stabilna. Mi smo se navikli funkcionirati sa 76, 77, 78 ruku, koliko god želite", rekao je Plenković dodavši kako je Tomo Medved razgovarao s Marijem Radićem. "Koliko shvaćam, i oni će podržavati vladu, to je ono što je najbitnije."

Novinari su ga pitali i podržava li smanjenje ovlasti predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, koji je i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, a u kontekstu izjave ministra obrane Ivana Anušića da će tražiti izmjene zakona iz obrambenog resora. Premijer je odgovorio “kako izmjene zakona sada nisu ključna tema“ dodavši "da je ključna tema Milanovićevo razbacivanje novcem poreznih obveznika za obijesno korištenje vojnih helikoptera".

"Dakle, ja ne mogu vjerovati da to tako lakonski prolazi i da se dio medija, koji su inače skroz u funkciji Milanovića već '100 godina', bavi policijskim plovilima s kojima je normalno da svaka štićena osoba plovi na otoke", rekao je premijer ocijenivši dvostrukim standardima odnose nekih medija prema Vladi i Milanoviću. "Malo mi je smiješno da se u medijskom prostoru zaboravlja to što Milanović radi, kao što se zaboravilo kršenje Ustava, brutalne uvrede svim mogućim političkim protivnicima, svim mogućim medijima, ako nešto zucnu. Da je obrnuto, da je HDZ, svi graktali skakali i lupetali, da je to čudo... Ta politika dvostrukih standarda loša je za hrvatsku demokraciju, javni prostor i kulturu dijaloga“, rekao je.

Premijer je osudio jučerašnje navijačke izgrede u Osijeku. "Što se tiče huliganizma, divljaštva, mi ga kontinuirano osuđujemo, suzbijamo. Želimo da kazne za one koji uopće stvaraju incidente i nasilje na stadionima budu, nakon što su određene kao visoke zakonskim okvirima, i u sudskoj praksi jednako tako vidljive. A ovo je za svaku osudu kad se napadaju navijači. I kad se dogovaraju oni užasi, dogovori na autocestama. To je sve katastrofa, to nema nikakve veze sa sportom", rekao je Plenković. Ponovio je kako je u svijetu treću godinu velika energetska kriza, koju u Hrvatskoj "nisu osjetili ni gospodarstvo ni građani“.

"Mjerama smo učinili maksimalne napore kako bismo olakšali veliku krizu koja traje već 3 godine, očuvali socijalnu koheziju, nije se dizala cijena energenata ni vrtićima ni školama ni socijalnim ustanovama... Ovo minimalno povećanje o kojem smo govorili prošli tjedan, riječ je o minimalnom povećanju koje će se osjetiti na računima za studeni", kazao je premijer. Naglasio je da je nezaposlenost najniža dosad, a dodao je i da su zabilježeni dobri turistički rezultati. Dodao je i da rastu plaće. "Ukupna slika je itekako dobra", rekao je premijer.