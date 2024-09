Plenković: Javnost vidi da je nemoguća suradnja ministra obrane s predsjednikom

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak kako cijela javnost vidi da je nemoguća suradnja ministra obrane Ivana Anušića s predsjednikom Republike koji je optužio Vladu da je Anušića angažirala u službi kampanje HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca. "Ne znam što je on tu izgovorio. Anušić je rekao ono što misli da mu je gotovo nemoguće surađivati s nekim tko ignorira ministra obrane“, rekao je Plenković u Mostaru.

Ministar obrane Anušić nedavno je poručio kako odnos između njega, predsjednika države i premijera, zbog ponašanja predsjednika države dovodi u pitanje normalno funkcioniranje oružanih snaga. Tvrdi i kako je tijekom proteklih devet mjeseci mandata, prešutio probleme, nemogućnost suradnje te da na takav način više ne može raditi. U kontekstu toga najavio je da će tražiti izmjene Zakona o obrani. Predsjednik Republike Zoran Milanović odgovorio je pak jučer na Facebooku kako nezadovoljstvo Anušića suradnjom s njim 'koincidira s početkom kampanje gospodina Primorca', te da se ministar obrane stavio na uslugu premijeru Plenkoviću u namjeri pod kontrolu stavi i instituciju predsjednika države.

Premijer Plenković koji nije bio raspoložen za razgovor o domaćim temama inzistirajući da se naglasi potpisivanje ugovora o pomoći Hrvatima izvan BiH, dodao je kako je lošu suradnju s Milanovićem imao i Anušićev prethodnik Mario Banožić. "Ljudi su samo rekli ono što cijela hrvatska javnost vidi“, ustvrdio je.

VEZANI ČLANCI:

Na upit kako komentira istup Sindikata pomoraca da je smjena tehničkog direktora Jadrolinije zbog tragedije u kojoj su poginula tri mornara samo izgovor da se ‘pronađe krivac koji je nisko u lancu zapovijedanja', premijer je rekao kako je to stvar uprave te brodarske kompanije.

"To je pitanje upravo za Jadroliniju. To su odluke za koje osobno nisam ni znao da su se dogodile“, rekao je Plenković. Dodao je kako se protivi hajki nakon nesreće koja je, po njemu, 'bila itekako politički motivirana'. "To je ključ, a treba utvrditi prave razloge teške nesreće koja se dogodila“, dodao je Plenković.