Plenković: Roditelji dječaka nisu dužnosnici, članovi Vlade, niti u HDZ-u. To su sve laži

Premijer Andrej Plenković nakon održane sjednice Vlade održao je i konferenciju za medije na kojoj se ponovno dotaknuo misije NSATU za koju predsjednik Zoran Milanović nije dao dopuštenje, oko čega su ponovno krenule rasprave na relaciji Banski dvori-Pantovčak. Plenković je ponovio kako se glasovanje o toj misiji sutra neće održati u Saboru ''dok se ne steknu uvjeti''.

- Mi se bavimo tome hoće li dva hrvatska časnika ići u Weisbaden u Njemačku, ne idu ti ljudi u Ukrajinu. Da ovi sad raspišu referendum, što bi oni pitali? Mi nećemo pasti pod pritiskom konfuzija i manipulacija, pa i mržnje koja je toliko velika da nas sve želi prekriti. Imamo treći mandat, ovo ćemo istjerati do kraja - poručio je pa od oporbe ponovno zatražio ''da stanu na pravu stranu''.

- Ne uspijemo li doći do dvotrećinske većine u Saboru, to će biti njihov poraz i poraz Hrvatske. Oni se zdušno zalažu da Hrvatska sruši svoju reputaciju na međunarodnoj razini, na korist Rusije - dodao je. Kritizirao je i pojedine medije zbog anketa o tome ''bi li Hrvatska trebala poslati vojnike u Ukrajini'', navodeći kako se time utječe na javno mišljenje.

Plenković je ponovio svoje mišljenje da je ''ovaj'', aludirajući na Milanovića, dao klasificirane podatke SDP-u, zbog čega se stranka toliko i protivila toj misiji. Radi se potpuno nepotrebnoj tezi samo da se zamuti voda, objasnio je Plenković pa dodao da će Vlada ''gnjaviti hrvatsku javnost o odlasku u Weisbaden koliko god bude bilo potrebno''.

- Nemamo razloga lagati, potpuno smo transparentni. Ako je ove strah za hrvatske časnike u Ukrajini, je li ih strah ako su u Libanonu ili bilo gdje drugdje gdje je sukob? - dodao je Plenković, pa odgovorio na pitanja novinara i što će logističari hrvatske vojske točno raditi u Njemačkoj: ''Je'l ja to moram reći? Radit će svoj posao, neće ispunjavati sudoku. Ne moram to govoriti, pa neće brojati koliko tko ima cigareta''.

Plenković se osvrnuo i na nova uhićenja EPPO-a na sjeveru Hrvatske ovog četvrtka. Miljenko Pivac, jedan od navodno uhićenih u današnjoj akciji EPPO-a, 1. kolovoza ove godine povukao se s upravljačkih funkcija u Grupi Pivac, a na mjestu člana Uprave Mesne industrije Braća Pivac 1. kolovoza zamijenio ga je Darko Markotić.

- Nisam znao ništa o tome, nitko ne smije koristiti nacionalna ili europska sredstva - komentirao je, pa dometnuo novinarima nakon što su ga pitali je li imao informacija o tome: ''Zašto se smijete? Ja sam bio za to da se uvede EPPO jer smo željeli novi mehanizam kontrole zlouporabe sredstava iz europskog proračuna''. Premijera su novinari pitali i za slučaj problematičnog 9-godišnjaka jedne zagrebačke škole, ali i za identitet njegovih roditelja.

- To je jedan jako težak, kompliciran slučaj i pretpostavljamo da nije jedini, samo je ovaj dobio svojevrsnu medijsku eksponiranost. Postoje obveze koje svako dijete mora proći, ali i očekivanje roditelja da njihova djeca budu sigurna, u konačnici i ja imam sina koji ide u četvrti razred. Međutim, svi imaju zadatak naći rješenje za ovaj problem, a on očito postoji od početka, ovo je već treća škola u kojoj je. Imamo tijela koje moraju poduzeti radnje koje će pomoći djetetu, ali i zaštititi ostale. Iz ovoga što je Fuchs kazao, tu su dvije osobe koje prate dječaka, ali se dogodila takva situacija da roditelji negoduju, što mogu razumjeti - objasnio je.

- Mi nećemo govoriti o imenima i prezimenima roditelja dječaka. Ja sam čuo kao osoba da je ''sigurno dijete nekog HDZ-ovca'', e pa lažu, nije. ''To je dijete jedne od dužnosnica u ministarstvu turizma'', i to je laž. Došlo se i do toga da je dijete roditelja jednog od najviših dužnosnika, to su sve laži pa nekad talog laži postane istina. Nije nitko od dužnosnika, niti članova Vlade, ne radi ni u državnoj službi - to je dijete svojih roditelja. S toliko laži živimo da se pretvaramo da nisu laži - dodao je.

