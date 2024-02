PITANJE DANA Što mislite o uvođenju četverodnevnog radnog tjedna?

Dok je većini ljudi diljem svijeta sasvim normalno raditi pet dana u tjednu, pojedine tvrtke uvode promjene te za svoje zaposlenike razmatraju opciju skraćenog radnog tjedna. Tako bi se za istu plaću radilo jedan dan manje. Naime, zagovornici tog modela ističu kako bi to pridonijelo većem zadovoljstvu radnika, ali i produktivnosti.

U šestomjesečni eksperiment, tijekom kojeg će radnici 45 kompanija raditi četiri dana u tjednu, krenula je i Njemačka. Pretpostavlja se kako bi kraći radni tjedan mogao potaknuti one koji nisu voljni raditi pet dana u tjednu da se ponovo uključe u radnu snagu, što bi isto tako pridonijelo trenutnom manjku radne snage koji znatno utječe na zemlje diljem svijeta, pa tako i na Njemačku, piše Euronews.

Iako su mnogi u Njemačkoj eksperiment dočekali s oduševljenjem, pojavile su i kritike. Primjerice, Holger Schäfer iz Instituta za njemačko gospodarstvo vjeruje da bi uvođenje četverodnevnog radnog tjedna širom Njemačke bilo kontraproduktivno.

"Ono što može izgledati razumno s mikroekonomskog gledišta – na primjer, ako konkurenti sa četverodnevnim radnim tjednom mogu privući deficitarne radnike – nestaje kada se promatra s makroekonomskog gledišta. Ako sve tvrtke skrate radno vrijeme na kraju dolazi do deficita radnog vremena", istaknuo je, kako navodi Deutsche Welle.

Također, stručnjak za tržište rada Enzo Weber ističe kako u eksperimentu sudjeluju tvrtke za koje je četverodnevni radni tjedan pozitivan, što ne održava reprezentativni presjek gospodarstva.

"Osim toga, ne samo da bi se time skratilo radno vrijeme, već́ bi se promijenili i procesi rada i organizacija. Ako onda dođe do povećanja produktivnosti, to ne mora biti uzročno povezano s kraćim radnim vremenom", kazao je Weber i pojasnio kako bi to najvjerojatnije rezultiralo intenziviranjem rada.

