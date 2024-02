Ništa više neće biti isto za njemačke radnike: Kreće eksperiment koji su mnogi jedva dočekali

Njemačka je pokrenula šestomjesečni eksperiment tijekom kojeg će radnici 45 kompanija diljem zemlje raditi četiri dana u tjednu, a na njihove račune će sjedati plaća kao da rade pet dana. Inicijativu, u kojoj se nalaze kompanije čiji se posao može prilagoditi kraćem radnom tjednu, predvodi konzultantska tvrtka Intraprenör u suradnji s neprofitnom organizacijom 4 Day Week Global (4DWG).

Zagovornici kraćeg radnog tjedna nadaju se kako će to pridonijeti većem zadovoljstvu radnika, ali i produktivnosti u trenutku kad se Njemačka nosi s usporenim gospodarskim rastom zbog nedostatka radne snage.

Pristaše četverodnevnog radnog tjedna kao i većini radnika koji su to već isprobali, jedan dan manje na poslu povećao bi dobrobit i motivaciju radnika, učinivši ih produktivnijima.

Pretpostavlja se kako bi kraći radni tjedan mogao potaknuti one koji nisu voljni raditi pet dana u tjednu da se ponovo uključe u radnu snagu, što bi isto tako pridonijelo trenutnom manjku radne snage koji znatno utječe na zemlje diljem svijeta, pa tako i na Njemačku, piše Euronews.

Njemačka ima znatnih problema zbog nedostatka kvalificiranih radnika, što potvrđuju i podaci Gospodarske i industrijske komore (DIHK) koja je u studenom objavila kako se polovica njemačkih kompanija bori s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta.

- Tisuće nepopunjenih radnih mjesta u njemačkom gospodarstvu uzrokovale su gubitak zemlje od više od 90 milijardi eura u prošloj godini, više od 2 posto njemačkog BDP-a, izjavio je zamjenik glavnog izvršnog direktora DIHK-a Achimu Dercksu.

GALERIJA Tko ima najnižu, a tko najvišu plaću u Hrvatskoj: Za ovo zanimanje plaća je čak 3120 eura

Kritike upućene eksperimentu

Eksperiment je izazvao i brojne kritike.

Tvrtke koje sada sudjeluju u četverodnevnom probnom projektu u Njemačkoj prijavile su se prije nekoliko mjeseci. I upravo tu počinje problem, kaže stručnjak za tržište rada Enzo Weber, koji je kritičan prema rezultatima prethodnih pilot projekata. Weber, koji inače provodi istraživanje +na Sveučilištu u Regensburgu i na Institutu za tržište rada i istraživanje zanimanja, ističe kako u eksperimentu sudjeluju tvrtke za koje je četverodnevni radni tjedan pozitivan, što je održava reprezentativni presjek gospodarstva.

- Osim toga, ne samo da bi se time skratilo radno vrijeme, već́ bi se promijenili i procesi rada i organizacija. Ako onda dođe do povećanja produktivnosti, to ne mora biti uzročno povezano s kraćim radnim vremenom, kaže Weber i objašnjava kako bi to najvjerojatnije rezultiralo intenziviranjem rada, piše Deutsche Welle.

Weber nije jedini koji sumnja u eksperiment.

Holger Schäfer iz Instituta za njemačko gospodarstvo također vjeruje da bi uvođenje četverodnevnog radnog tjedna širom Njemačke bilo kontraproduktivno.

- Ono što može izgledati razumno s mikroekonomskog gledišta – na primjer, ako konkurenti sa četverodnevnim radnim tjednom mogu privući deficitarne radnike – nestaje kada se promatra s makroekonomskog gledišta. Ako sve tvrtke skrate radno vrijeme na kraju dolazi do deficita radnog vremena, kaže Schäfer.

VIDEO: Nevjerojatan slučaj kod Velike Gorice: Pijan k'o deva ukrao autobus, sletio u jarak, pa ga spašavali vatrogasci