Pit bull nasmrt izgrizao maltezera u Splitu: 'Vlasnica je u suzama molila mladića da pomogne. On je pobjegao, traži ga policija'

"Još ne mogu doći sebi, šokirana sam", kazala nam je djevojka koja je u petak navečer, oko 23:20, svjedočila stravičnom napadu u Manđerovoj ulici u Splitu. Ondje je, prema njezinu svjedočenju, pit bul nasmrt izgrizao maltezera starije vlasnice, koja je u trenutku napada šetala svog psa na povodcu.

Djevojka je ispričala da je vlasnica maltezera stala sa psom kako bi obavio nuždu, kada je pit bull, koji je bio bez povodca i brnjice, iznenada skočio na maltezera i počeo ga gristi. Prestravljena vlasnica maltezera molila je vlasnika pit bulla da obuzda svog psa, ali on navodno nije učinio ništa da zaustavi napad.

Foto: Čitateljica

"Gospođa je cijelo vrijeme plakala. Vidjeli smo sve i odmah smo potrčali da pomognemo", ispričala je djevojka koja nam je poslala i uznemirujuću fotografiju nastradalog psa. "Pokušavali smo ih odvojiti, udarali smo pit bulla rukama i nogama kako bismo ga natjerali da pusti maltezera. Jedna gospođa je čak pokušala otvoriti usta pit bullu, ali bez uspjeha. Nažalost, Điđi je podlegao zadobivenim ozljedama."

Nakon napada vlasnik pit bulla navodno je pobjegao s mjesta događaja, a za njim je potrčao i njegov pas. Prestravljena gospođa u suzama je čekala da na teren izađe policija, koja je na mjestu incidenta ostala do ranih jutarnjih sati. "Sve je prijavljeno policiji. Bili smo jutros ondje do četiri sata, smirivali smo gospođu, koja ima 70-ak godina", kazala nam je svjedokinja, dodajući da sada čekaju informacije policije o vlasniku psa.

VEZANI ČLANCI:

Inače, vlasnica nastradalog maltezera, šokirana gubitkom svog ljubimca, zatražila je pomoć mlade djevojke kako bi ona došla do medija i tako spriječila slične incidente u budućnosti. "Sinoć je to bio Điđi, a sutra može biti nečije dijete. Taj pas je sada osjetio krv, a tko zna koliko je to puta do sada napravio i kada će opet."

FOTO Najopasnije životinje na svijetu