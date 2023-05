Piletić: Učinit ćemo sve da niži doprinosi ne naruše mirovinski sustav u većem postotku

Ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić pokušao je jučer izbjeći odgovore na pitanja o rasterećenju plaća uz opravdanje da on nije ministar financija, no na kraju je ipak potvrdio da će doći do smanjenja stope mirovinskih doprinosa. Kako i koliko, tek treba vidjeti, no ministar Piletić je tijekom svog gostovanja kod HUP-ove udruge malih i srednjih poslodavaca spomenuo da će se to smanjenje nadomjestiti sredstvima iz proračuna.

Na inzistiranje novinara da kaže koliki će biti gubici mirovinskog sustava, Piletić je kazao da će Plenkovićeva Vlada sve učiniti da priljev sredstava od mirovinskih doprinosa ne bude narušen "u većem postotku". Trenutačno se doprinosima prikupi 61 posto sredstava za mirovine, iz proračuna se doplaćuje 39 posto. Poslodavcima je poručio da će na vrijeme biti upoznati s detaljima te će ih, kad sve bude crno na bijelo, uključiti u radnu skupinu. Na tvrdnju jednog poduzetnika da će svaki cent smanjenih doprinosa završiti u neto plaćama, ministar je kazao da ga "drži za riječ". No interne analize koje su nakon prijašnjih poreznih rasterećenja, odnosno povećanja neoporezivog dohotka i smanjenja stopa provodile državne institucije pokazivale su da su poslodavci za 30 posto zaposlenih smanjivali bruto plaće proporcionalno rasterećenju.

Inače, ministar Piletić razgovarao je s poduzetnicima o stanju na tržištu rada, a direktorica HUP-a Irena Weber poručila je da se poduzetnici suočavaju s dosad nezabilježenim manjkom radne snage. Lani su, kaže, digli plaće oko 15 posto, a u turizmu i više od 20 posto kako bi zadržali radnike te im je svaka pomoć države poreznim rasterećenjem dobrodošla. Weber je osudila pojavu iskorištavanja stranih radnika te rekla da takve poslodavce treba eliminirati iz poduzetničkih voda.

– Mi nismo društvo koje će profitirati na tuđoj muci – kazala je Weber i pozvala državna tijela da interveniraju.

Inače, ministar Piletić kaže da će Vlada do kraja godine donijeti akcijski plan za kolektivno pregovaranje kako bi povećala udio zaposlenih čija se prava reguliraju kolektivnim ugovorima s 40 na 80 posto, kako to od nas traži EU. Predstavnik geodeta pitao je ministra može li se prenijeti važenje kolektivnog ugovora i na njihovu djelatnost jer ih na javnim natječaju istiskuju tvrtke koje nude predatorske cijene. Hrvatska će do kraja godine donijeti i svoju prvu strategiju o imigracijskoj politici, u kojoj će se razraditi načini za privlačenje kvalificiranih radnika, stranih studenata, ali i povratak iseljenih, kazao je ministar rada.

Poduzetnik Igor Škrgatić upozorio je da je u Hrvatskoj puno neaktivne i nedostupne radne snage, a ljudi ne žele raditi dijelom i zbog rentijerstva.