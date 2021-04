Pijani mladić usmrtio majku troje djece, dosuđeno mu dvije godine i 10 mjeseci

Kristian Nimac (22) na Županijskom sudu u Zadru priznao je krivnju za smrt Petre Mršić koja je preminula u prometnoj nesreći u novogodišnjoj noći 2018. godine. Kazao je da se kaje i da bi rado vratio vrijeme.

Za izazivanje smrti majke troje malodobne djece, osuđen je na dvije godine i deset mjeseci, iako je za ovo kazneno djelo predviđena kazna zatvora i do 15 godina. To je posebno pogodilo obitelj žrtve, čiji je suprug razočaran u sustav, javlja Antena Zadar.

– Mjesec dana nakon što je ubio moju suprugu odvjetnik mu je vratio vozačku dozvolu i on se pred mojom djecom vozio po Biogradu. Otac mu je kupio je i novi Golf, a on je prebacio tablice s automobila s kojim je usmrtio moju ženu… To nije nikakvo kajanje, kazao je.

Podsjetimo, tada 36-godišnja Petra poginula u prometnoj nesreći na Novu godinu u Biogradu na moru. Radila je kao medicinska sestra i tog kobnog jutra išla je na posao. Tada 18-godišnji mladić vozio je prebrzo, s 1,4 promila alkohola i krenuo je pretjecati. Udario je u Mazdu koju je vozila Mršić. Ona se zarotirala i izletjela s ceste, a on se prevrnuo na krov.

