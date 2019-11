Pijan pregazio biciklista i pobjegao: Nepravomoćno oslobođen

Je li ravnatelj županijskih cesta Virovitičko-podravske županije vozio pijan te skrivio smrt biciklista Damira Jurišića? A potom i pobjegao s mjesta nesreće bez da je zvao pomoć?

Tako nova NOVA Tv u emisiji Provjereno, u kojoj se ističe da se ravnatelj dva puta vraćao na mjesto nesreće kako bi uklonio dokaze koji bi ga mogli povezati sa zločinom. Ravnatelj je nepravomoćno oslobođen krivnje.

Početkom rujna Damir Jurišić sjeo je na bicikl i krenuo u lokalni kafić. Samo nekoliko stotina metara od njegove kuće na Jurišića je naletio automobil koji ga je podignuo na poklopac motora i na vjetrobransko staklo i odbacio ga u jarak.

Vozač je pobjegao s mjesta nesreće bez da je nesreću prijavio policiji i bez da je pokušao pomoći osobi koju je pregazio. Njegova obitelj i prijatelji tražili su ga dok je tijelo nesretnika ležalo u jarku. Tijelo Damira Jurišića pronašao je njegov vjenčani kum. Obdukcija je pokazala da je zadobio nagnječenje i zgnječenje leđne moždine nakon puknuća drugog kralješka od kojeg je preminuo te brojne druge unutarnje i vanjske ozljede. Policija je radila očevid, a pronašla je dijelove plastike i bicikla te otkinuti retrovizor.

- Utvrdilo se da je vozio Bruno Perkec, kaže Damirova supruga.

Inače, Perkec je ravnatelj Županijskih cesta Virovitičko-podravske županije. Perkec se javio sam u postaju prometne policije u Virovitici kako bi prijavio da je udario divljač na cesti.DORH je podignuo optužnicu, a sudilo mu se dvije godine. Kako navodi obitelj, izjave svjedoka, pa i optuženog, zapisnici, a i dokazi upućivali su na više kaznenih djela.

- Da je upravljao službenim automobilom pod utjecajem alkohola, samo što to nigdje ne stoji. Apsolutno ništa nije poduzeo. Niti je zvao hitnu pomoć niti je zvao policiju. Pokupio se s mjesta događaja, sjeo u auto i otišao, kao da je trknuo psa - kaže Adriana Jurišić.

Prema optužnici Perkec je bio optužen za izazivanje prometne nesreće kojom je prouzročena smrt. Na dan nesreće Perkec je bio na domjenku, a u predvečer je, kako sam priznaje, otišao u kafić i popio još dva piva prije no što je sjeo za volan.

- Molio je Boga da se to što dulje ne otkrije da bi imao 0 promila alkohola, a alkohol mu je mjeren tek popodne u 3 ili 4 sata sljedećeg dana - kaže supruga pokojnog Damira. DORH je jednostavno prešao preko toga, jednako kao što je prešao preko zapisnika s očevida u kojem stoji kako je vozač pobjegao s mjesta nesreće.

Bruno Perkec je tvrdio kako je mislio da je udario divljač, no obitelj sumnja jer tvrde da je teško što on i njegova suvozačica nisu vidjeli da su udarili čovjeka od 80 kilograma. Jurišići su tražili da se u optužnicu uvrsti kazneno djelo nepružanja pomoći, no DORH je to odbio uz obrazloženje da je nastupila trenutna smrt, pa nije imao što pomoći. Međutim, to ne umanjuje odgovornost vozača

Prometni vještak je utvrdio da biciklist nije imao šanse izbjeći automobil, da je Bruno Perkec mogao i morao izbjeći sudar. U svom iskaznu je naveo da ga je, da je vozio u režimu dugih svjetala, mogao uočiti na udaljenosti od 100 metara, a s kratkim svjetlima na 50 metara.

- Svi su normalno pozvani na čitanje presude na kojoj sam se pojavila samo ja. Nije došao ni optuženi, ni Državno odvjetništvo, ni nitko od njih. Meni je sutkinja koja je vodila taj predmet, Jasna Delić Janković, rekla da mora krenuti malo unatrag od druge strane. Još mi je u tom svom govoru rekla da možemo najviše zahvaliti toj državnoj odvjetnici što je došlo do takve presude, a presuda je glasila da se oslobađa od optužbe - govori Adriana Jurišić koja ne može shvatiti presudu.

- Očekujemo od državnog odvjetništva da poduzmu mjere u sankcioniranju ovakvih djela i ovoga konkretnog pisanja žalbe - poručuje odvjetnik obitelji Šime Savić, piše Provjereno.