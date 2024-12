Pića ne kupujte na sumnjivim uličnim štandovima jer mogu skrivati metanol

Prije nekih dva tjedna u Laosu, državi u južnoj Aziji, čak je šest mladih turista iz zapadnih zemalja umrlo od trovanja metanolom. Bili su to dvoje australskih tinejdžera, jedna Britanka, Amerikanac i dvoje Danaca. Razboljeli su se nakon što su pili alkoholna pića u kojima je, bez njihova znanja, bio metanol. Laos je jedina država u jugoistočnoj Aziji koja nema pristup moru, graniči s Mjanmarom i Kinom na sjeverozapadu, Vijetnamom na istoku, Kambodžom na jugoistoku i Tajlandom na zapadu i jugozapadu. Vrlo je vjerojatno kako je upravo prostor te države bio dom prvih modernih ljudi jer je ondje, u pećini Tam Pa Ling u Anamskim planinama, pronađena ljudska lubanja stara 46.000 godina. Za moderna vremena puno je zanimljivije kako je to jedna od posljednjih komunističkih država.

Nakon Laoškog građanskog rata, sukoba između komunističke gerilske organizacije Pathet Lao i kraljevske vlade Laosa, koji je trajao od 1953. do 1975. godine te konačne pobjede komunista u Vijetnamskom ratu, i u Laosu pobjeđuju komunisti te se uspostavlja jednopartijski sustav. Ipak, Svjetska banka smatra Laos jednom od najbrže rastućih ekonomija u jugoistočnoj Aziji i pacifičkom području dok je prema Ujedinjenim narodima to jedna od najnerazvijenijih zemalja. U posljednjih 30 godina Laos je izrastao u zemlju sa snažno razvijenim turizmom, pa ga je 1990. godine posjetilo tek 80.000 turista dok ih je 2010. već bilo 1,876 milijuna, a 2020. prihod od turizma bio je veći od 1,5 milijardi dolara. Ipak, očito je da i taj turizam donosi neke neželjene posljedice. Riječ je o bezbojnoj, zapaljivoj tekućini, a i miris mu je sličan etanolu. Međutim te dvije vrste alkohola imaju različite kemijske strukture. Metanol se sastoji od samo jednog atoma ugljika, dok etanol ima dva. I razlika je upravo u tom jednom atomu. To znači da se metanol drukčije obrađuje u našim tijelima i mnogo je otrovniji od etanola. On se koristi u raznim industrijskim i kućanskim proizvodima, kao što su tekućine za čišćenje vjetrobrana, antifriz i gorivo. Naravno, nije siguran za ljudsku prehranu.

Nenad Bratković, magistar nutricionizma, univ. mag. pharm., voditelj nutricionističkog centra N:utriKlinika kaže kako se prije znalo događati da konzumacijom pića dođe do trovanja metanolom, a to se često događalo u Africi, Aziji, Indiji i Južnoj Americi.

– U većini zemalja izvor kontaminacije metanolom nije jasno utvrđen, premda se nagađalo da su prodavači patvorenjem možda i namjerno dodavali metanol u pića. No vjerojatnije je da je metanol mogao onamo dospjeti uslijed nekontroliranog biotehnološkog procesa, odnosno kontaminirajućim mikrobima tijekom tradicionalne fermentacije etanolom. Prisutnost drugih mikroba može dovesti do proizvodnje različitih proizvoda uključujući metanol. Naime, tijekom miješane fermentacije s nekoliko organizama može se proizvesti nekoliko spojeva, pa tako i metanol. Mikrobna fermentacija supstrata, odnosno grožđa, ili drugih ugljikohidratnih baza za fermentaciju bogatih pektinom, dakle topivim vlaknima, može rezultirati stvaranjem metanola jer u takvim uvjetima često dolazi do spontane inokulacije miješanim mikrobima.

Oni imaju potencijal proizvodnje miješanih alkohola. pa tako i metanola koji je vrlo toksičan. Zašto je tome tako – jer proizvode enzim pektinazu koji razgrađuje pektin, kaže Bratković dodajući kako se tradicionalna fermentacija provodi miješanim kulturama koje se sastoje od kvasca, drugih gljivica i bakterija.

– Dokazano je da kontaminirajući kvasac proizvodi metanol tijekom tradicionalne fermentacije, a studije su također pokazale da kvasac koji fermentira etanol ima nekoliko sojeva s nešto drukčijim metabolizmom te posljedičnom različitom fiziološkom aktivnošću tih mikroorganizama koji vjerojatno proizvode metanol. Tako se u nekim zemljama Trećeg svijeta alkoholna pića proizvode korištenjem stare, neadekvatne opreme pod spontanom, a ne kontroliranom fermentacijom. U tom procesu nedostaju učinkovite kontrole i nerijetko je provode neobrazovani ruralni radnici u nesterilnom okruženju i lošim higijenski uvjetima. Stoga, ako nije namjerno, prisutnost i produkcija metanola u tradicionalno fermentiranim pićima može se povezati s aktivnostima određenih tipova kvasca, gljivica i bakterija. Na kraju, neka tradicionalna fermentirana pića sklonija su kontaminaciji metanolom, to bi bili cachaca, cholai, agava, šljivovica, vino od grožđa i drugo, kaže naš sugovornik.

Dakle, metanol je izrazito otrovan. Već dvije žlice, odnosno 30 mililitara, mogu biti smrtonosne za dijete. Oko 2 do 8 unci, to bi bilo od 60 do 240 mililitara, može biti smrtonosno za odraslu osobu. Sljepoća je česta i često trajna unatoč medicinskoj njezi. Unos metanola utječe na više organa. Da je riječ o stvarnoj i neposrednoj opasnosti svjedoči da su posvetili i Liječnici bez granica metanolu posvetili internetsku stranicu. Tamo piše kako se tisuće ljudi svake godine otruju metanolom. Često se navodi da je stopa smrtnosti u izbijanju bolesti od 20 do 40 posto. Ovaj posljednji slučaj izazvao je naravno veliku pozornost u zapadnom svijetu pa su o tome govorili mnogi tamošnji stručnjaci. Jedan od njih, sir Colin Berry, prof. emeritus patologije s Fakulteta Queen Mary u Londonu, rekao je kako je metanol prepoznat kao neurotoksin dulje od jednog stoljeća navodeći kao izvor zapise Wooda i Bullera iz 1904. godine, a kliničke značajke akutnog trovanja metanolom dobro su dokumentirane.

– U početku su simptomi trovanja metanolom slični onima kod trovanja etanolom, s početnom prolaznom depresijom središnjeg živčanog sustava, praćenom dezinhibicijom i ataksijom. Nakon latentnog razdoblja, pacijenti mogu razviti glavobolju, mučninu, povraćanje ili bol u epigastriju s problemima vida u rasponu od blage fotofobije i maglovitog ili zamućenog vida do izrazito smanjene vidne oštrine s vidnim halucinacijama (magloviti vid, snijeg pred očima, točke koje plešu, bljeskovi) i djelomičnim ili potpunim gubitkom vida, koji može biti jednostran. Može doći do gastrointestinalnog krvarenja. U kasnijim fazama, koje se obično razvijaju između 18 i 48 sati nakon uzimanja metanola, pospanost može napredovati do kome. Mogu se javiti konvulzije, uglavnom kao komplikacija metaboličkog poremećaja – postoji mravlja acidemija i nekompenzirana metabolička acidoza. Osjetljivost na akutne učinke metanola razlikuje se od osobe do osobe, a zabilježena je sljepoća nakon gutanja samo 4 ml metanola, kaže ovaj britanski stručnjak.

Britansko ministarstvo vanjskih poslova izdalo je nakon tragedije i nekoliko preporuka koje su zapravo vrlo logične. Preporučuje se kupnja alkoholnih pića samo u ovlaštenim trgovinama alkoholnim pićima, konzumacija pića samo u ovlaštenim barovima i hotelima te provjeravanje jesu li zatvarači na bocama netaknuti. Također preporučuje se obratiti pozornost u slučaju lošije kvalitete ispisa ili pogrešno napisanih riječi na etiketama.

