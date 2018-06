Petrov: Plenković je sve učinio protiv proglašenja gospodarskog pojasa

Most će uskoro predati materijal za isključivi gospodarski pojas za suvereno gospodarenje hrvatskim morem. Rečeno je to na konferenciji za novinare u Zadru na kojoj su Božo Petrov, Ines Strenja Linić i Miro Bulj naglasili da Hrvatska godišnje gubi 130 milijuna kuna jer nije proglasila isključivi gospodarski pojas. Naveli su i da je nedavna havarija turskog broda kod Jabuke dokazala da moramo imati nadzor i znati što plovi morem.

- Hrvatska je dužna prema ribarima i težacima proglasiti pojas. Talijani ulove milijarde kuna i ulaze bez ikakve kontrole u naše vode, a naše ribare se maltretira zbog veličine mreže. Mi moramo voditi suverenističku politiku, no naše politike su sluganske Briselu za svoju osobu korist - rekao je Miro Bulj.

Predsjednik Mosta Božo Petrov je istakao da je u pregovorima oko sastavljanja Vlade uvjet mosta je bio isključivi gospodarski pojas. - Tada je Plenković pokušao sve da se to ne implementira i na kraju rekao da će to uvrstiti nakon završetka arbitražnog spora sa Slovenijom. Nije nam jasno zbog čega se to i dalje izbjegava. Oni se bave zatvaranjem arhiva i svim drugim stvarima da sebe zadrže na vlasti - rekao je Božo Petrov i po pitanju INE prozvao Vladu zbog nepostojanja energetske politike.

- Premijer je sve izrelativizirao i cijelu hrvatsku unutrašnju i vanjsku politiku koja nam nije bila nikada i u goroj situaciji unatoč tome sto nikada vise diplomata nismo imali na vodećim pozicijama u državi - zaključio je Petrov.