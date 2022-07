Petrov: Javnost se treba podsjetiti čija je Vlada prodala prvi udio INA-e MOL-u

Hrvatska je izgubila spor protiv MOL-a na Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu (ICSID), a to je sad komentirao i čelnik Mosta Božo Petrov.

- Priča o INA-MOL-u nije od jučer. Javnost se treba podsjetiti čija je Vlada prodala prvi udio INA-e MOL-u, što je potom radio Ivo Sanader i HDZ-ova vlast, i zašto je došlo do MOL-ove tužbe 2013. te što je sve u njoj MOL tražio. Osoba koja je u sudskom procesu nikada ne govori javno protiv vlastitog sudskog slučaja jer 'puca sama sebi u koljeno’. Samo čudne osobe govore da loše stoje u sudskom procesu dok im traje suđenje. Jer, ako su i imale kakve-takve šanse, otad nemaju nikakve. Koji sudac će im vjerovati kad same govore protiv vlastitih interesa? Branite svoju poziciju do zadnjeg trenutka. Ne bježite i ne predajete se. I ne surađujete s konzultantima protivničke strane. Uostalom, u okolnostima gdje su vam savjetnici istovremeno i konzultanti MOL-a i gdje MOL traži šest milijardi kuna, pitanje je bi li nas više koštao dogovor, nego presuđeni iznos od dvije milijarde kuna - kazao je Božo Petrov iz Mosta.

U svojem pravorijeku Arbitražni sud odbio je većinu MOL-ovih zahtjeva za naknadu štete i prihvatio tek njihov manji dio koji iznosi oko 184 milijuna dolara od ukupnih zahtjeva, koji su dosezali više od 1,1 milijardu dolara, objavila je pak danas Vlada.

Iako je Hrvatska u postupku osporavala samu nadležnost Arbitražnog suda da odlučuje o povredama Ugovora o energetskoj povelji zbog protivnosti te nadležnosti s pravom Europske unije, što Arbitražni sud, nažalost, nije prihvatio, ipak odlučujući o biti zahtjeva MOL-a, velikim je dijelom odlučio u hrvatsku korist.