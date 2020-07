Bili su posljednji na listama, a osvojili su više glasova od Bernardića: SDP se mora mijenjati

Iako su bili posljednji na listama u svojim izbornim jedinicama, Siniša Hajdaš Dončić i Peđa Grbin osvojili su više preferencijalnih glasova od predsjednika SDP-a Davora Bernardića te će i u novom mandatu sjediti u Hrvatskom saboru.

U VIII. izbornoj jedinici Peđa Grbin osvojio je najviše glasova, njih 15.509 iako je bio posljednji, 14., na listi Restart koalicije. Prvi na listi, Erik Fabijanić, osvojio je tek 1.259 glasa, nakon obrađenih 86,65 posto biračkih mjesta.

U III. izbornoj jedinici Siniša Hajdaš Dončić s 14.239 glasova drugi je po broju osvojenih glasova. Ispred njega je samo Matija Posavec koji je bio drugi na listi, a osvojio je 16.084 glasova nakon obrađenih 92,59 posto biračkih mjesta.

– Imam preko 13.000 glasova, ali ne slavim, žao mi je što je SDP tako loše prošao – rekao je Hajdaš Dončić za RTL.

Više glasova osvojio je od šefa stranke.

– Rezultati na izborima ne dolaze preko noći, radite s građanima, a ne da se sjetite susjeda i građana onda kad su izbori. Problem postoji u sastavljanju lista, ali ja osobno nisam osjećao energiju i spirit na terenu. Kad to ne osjećate od ljudi, ne može doći do promjena. Nema teorije – kaže on.

Smatra da kampanja nije bila dobra.

– Mislim da je SDP postao mainstream stranka koja je previše zatvorena u sebe. Vidite Možemo!, koji su mi simpatični, obraćaju se na sasvim drugačiji način. To nije ni do Davora Bernardića. Ako se sad odmah ne napravi neki iskorak, na sljedećim izborima imat ćemo 20 mandata. Nama će se dogoditi prokletstvo "velikih" socijalističkih i socijaldemokratskih stranaka. Ne možemo ići u kampanju s parolama, uvijek jednim te istima. Moramo ponuditi nešto drugo. Za dobrobit Hrvatske se SDP mora mijenjati – smatra Hajdaš Dončić.

S druge strane, zavidan rezultat u HDZ-u ostvario je u IX. izbornoj jedinici Božidar Kalmeta. On se nalazio na 14. mjestu, ali u Sabor ipak ulazi jer je osvojio 15.495 glasova nakon 90,66 posto obrađenih biračkih mjesta, više od nositelja liste Ivana Malenice (12.195).