'Pet načela roditeljstva' s konkretnim smjernicama – doista je najbolji dar roditeljima

Razvojna psihologinja s gotovo dva desetljeća iskustva u radu s obiteljima, djecom i svima onima koji se o njima brinu, Aliza Pressman, oduševila je svojom hit knjigom "Pet načela roditeljstva" koju je izdao Profil, a s engleskog preveo Ivo Goldstein. I doista, onaj tko se uhvati ovih stranica zapravo u rukama drži temeljni vodič u prakticiranju svjesnog roditeljstva i podizanju dobrih ljudi. I ne, nije sadržaj ove vrhunske stručnjakinje, inače majke dviju tinejdžerica, namijenjen roditeljima i onima koji se za tu ulogu tek pripremaju, nego i za sve one koji se bave odgojem i obrazovanjem – odgojitelje, učitelje, pedagoge. Tako u prvom dijelu knjige objašnjava dječji psihorazvoj, opisujući roditeljima kako teorije i znanstvene spoznaje primijeniti u odgoju i praćenju njihova djeteta. Tako se sama dr. Pressman postavlja s pozicije znanstvenika pa postavlja pitanje – zašto, a već u idućem trenutku daje roditeljima fleksibilne, konkretne primjere o onome – kako.

Kao psihologinja u svakodnevnoj praksi Pressman izvrsno razumije kroz što sve roditelji prolaze, koje su njihove nedoumice i problemi. Daje savjete i upute – na primjer, kako naviknuti dijete na tutu, kako ga naučiti da kontinuirano spava i kako regulirati vrijeme koje provodi ispred ekrana. Ona, kažu to i brojni njezini kritičari, promovira "svjesno roditeljstvo" – to znači da od roditelja kojima pomaže u odgoju njihove djece istovremeno traži da se izgrađuju, da rade na sebi i predstavlja za njih izuzetno korisne mindfulness vježbe. U knjizi detaljno objašnjava što to znači "svjesno roditeljstvo" i što se dobiva njime. Taj se koncept može naučiti i iskoristiti prihvaćanjem njezinih pet načela roditeljstva te što bi trebale biti roditeljske prakse i vještine – ona ih promiče kroz pet R (na engleskom relationships, reflection, regulation, rules i repair), a mi ih prevodimo kao odnosi, refleksija, regulacija, pravila i obnavljanje, a oni nas vode do šestog R – resilience – otpornost. To su roditeljske prakse koje možemo izgrađivati svaki dan, tvrdi autorica.

Nižući praktične savjete Aliza Pressman ističe kako nitko od roditelja ne očekuje da se njezini savjeti 100 posto provode u praksi. I sama kaže: "Svi ponekad izgubimo hladnokrvnost! Ono čemu težimo je regulacija", što će reći da se reguliramo, da promišljamo i da primjenjujemo njezine savjete temeljem njezina mota – češće da nego ne. Ne tvrdi da su svi osjećaji dobrodošli, sva ponašanja nisu jednaka: značenje riječi disciplina je "podučavati", ali osjećaj koji ostavlja ta riječ jest "kazniti". Znanost nam, ističe Aliza Pressman, govori da kazna naposljetku rezultira pokornošću, ali poučavanje će roditelja dovesti u odnos s djetetom koji mu može pomoći da nauči kako se kretati kroz svijet s više lakoće, više promišljenosti i boljom sposobnošću da se regulira.

Tako bi vaša djeca, piše autorica, mogla prestati činiti stvari koje vas izluđuju i prestati raditi stvari zbog kojih bi ih mogli izbaciti iz škole. I upravo zato ističe da, kad nema posljedica, osjećamo se kao da smo popustljivi, dopuštajući svojoj djeci da "nas gaze" ili da "prolaze lišo" nakon počinjenih nepodopština. No, kad pretjerano ispravljamo, što rezultira posljedicama koje su oštre ili nerazumne, riskiramo narušavanje odnosa s djetetom. Zato i piše: "Vraćamo se na skrupuloznu znanost koja govori o pobjedničkom autoritativnom roditeljstvu. To je upravo ono roditeljstvo za koje su mnoge studije pokazale da je najučinkovitije." Posezanje za disciplinskim mjerama, ističe ova autorica, s namjerom da se poučava, bit će mnogo prihvatljivije i učinkovitije nego da se one izriču s namjerom izricanja kazne. Ponekad nam se, objasnit će čitateljima, čini da je posezanje za kaznom naša dužnost, ali zapravo ona ne služi ni nama ni našoj djeci. Knjigu je, između ostalih, vrlo nahvalio Alan Sroufe, profesor emeritus na Sveučilištu Minnesota, poručivši kako je ovakav sadržaj dar roditeljima koji ih može samo potaknuti da se opuste i uživaju u roditeljstvu.

