Penava oštro po Plenkoviću: Zbog njegove je Vlade ugrožen opstanak tvrtki u Vukovaru

Zakon o Vukovaru, koji je donesen još 2001. godine, praktički je ukinut s obzirom na to da je na najvažnija mjera, povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, suspendiran. Rekao je to gradonačelnik Vukovara Ivan Penava pojašnjavajući kako su prije godinu dana velike tvrtke s područja bivše Općine Vukovar dobile dopise od strane državnih institucija da ostaju bez prihoda na osnovi mjera na koje su do tada imale pravo.

-Prije nešto više od tri godine iz Grada Vukovara smo inicirali izradu novog zakona o poticanju investicija na području grada Vukovara. Međutim, Vlada Republike Hrvatske se u mandatu Andreja Plenkovića nije uspjela izboriti za taj novi zakon iako je u medijima preko nekoliko puta komunicirano kako je to praktično gotova stvar. Čak je prije godinu dana prilikom posjeta gospodin Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije, sam u usta stavio ime grada Vukovara i taj zakon. Nažalost, ne samo da nismo uspjeli dobiti novi zakon nego nismo uspjeli sačuvati pozicije iz 2001. godine, a to su pozicije koje su sve Vlade prije bile u stanju obraniti. Ova je Vlada prva Vlada koja kojoj to nije uspjelo, a to je posljedično dovelo do višemilijunskih gubitaka za svaku veliku tvrtku s područja bivše Općine Vukovar počevši s tvrtkom Borovo d.d. koja s današnjim danom već ima gubitke od 3,5 milijuna kuna pa do tvrtke Komunalac d.o.o. koja također s današnjim danom ima gubitak od 3 milijuna kuna. Do kraja godine ti će gubitci samo posljedično rasti, kazao je Penava.

Dodaje i kako su se tvrtke još prije godinu dana dopisima obraćali ministarstvima, agencijama i drugima ali bez ikakvoga rješenja tako da je problem samo rastao. Penava ističe kako će se sve to odraziti na broj uposlenih, njihove plaće, konkurentnost pa čak i mogući opstanak tvrtki.

Direktor vukovarske gradske tvrtke Komunalac Igor Štrangarević kaže kako je do problema došlo prošle godine kada su neke tvrtke iz Vukovara dobile obavijest da su iskorištena sredstva iz de minimis potpora u što je na neki način ušao i povrat 50% doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

-Komunalac je već sada na gubitku od 3 milijuna kuna i taj će iznos samo rasti do kraja godine. Uz to kada se pređe taj prag tvrtka nema pravo na povrat sljedeće 3 godine tako da će srednje i velike tvrtke u budućnosti, ako se nešto ne napravi, ostati bez tih sredstava koja su nam svima bila jako značajna“, rekao je Štrangarević.

Pojašnjava kako Komunalac potražuje 1,3 milijuna kuna povrata doprinosa za zdravstveno osiguranje i 600.000 kuna povrata doprinosa za mirovinsko osiguranje. Također, uvođenjem povrata doprinosa u limit potpora male vrijednosti blokiran im je de minimis te zbog toga po prvi puta u povijesti moraju platiti povrat poreza na dobit u vrijednosti 550.000 kuna. Kaže i kako su prekršene još neke zakonske odredbe tako da vukovarski gospodarstvenici najavljuju i tužbu protiv Republike Hrvatske.

Ministar financija u Vladi RH Zdravko Marić rekao je tijekom posjete Vukovaru kako je u skladu s važećim zakonima do sada, samo tijekom ove godine, na ime povrata doprinosa poduzetnicima iz Vukovara isplaćeno oko 13 milijuna kuna. Kada je riječ o pojedinačnim slučajevima koji su iskoristili potpore Marić kaže kako će se vidjeti o čemu se radi i pronaći način kako reagirati. Istakao je i kako su de minimis potpore ostale iste ali i da je otvoren niz drugih programa koji se mogu iskoristiti ali i za koje treba pripremiti nove programe i projekte.

-Hrvatska je u iščekivanju novoga Zakona o Vukovaru za koji smo sigurni da ćemo dobiti zeleno svijetlo i gdje će sve to biti pretočeno u jedinstveni zakon. Kada se govori o Vukovaru treba vidjeti koliko je toga ova Vlada učinila za Vukovar u protekle 4 godine. Vukovar je za Vladu RH uvijek bio poseban grad. Govori i to da je prva sjednica ove Vlade, izvan Zagreba, održana baš u Vukovaru i da smo sve o čemu smo tada razgovarali već realizirali, kazao je Marić.