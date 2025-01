Penava o snimci pucanja: Josip Dabro je bio bećar, ostao bećar i bit će bećar

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, osvrnuo se na snimku ministra Josipa Dabre koji iz pištolja ispaljuje više hitaca iz automobila. Josip Dabro, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kaže da je nastala prije nekoliko godina, prije nego što je obnašao dužnost člana Vlade. Penava navodi kako je o temi informiran već nekoliko dana, a za Dabru ističe da je bio i ostao bećar.

"Znajući da je riječ o manevarskoj municiji, dakle municiji bez zrna, takozvanim ćorcima, i da je riječ u kontekstu vremena kada Josip Dabro nije ministar, nije dužnosnik u Vladi Republike Hrvatske, mogu reći šaljivo da je Josip Dabro bio bećar, ostao bećar i bit će bećar. To vidite na način kako obnaša odgovornu dužnost ministra poljoprivrede, dok obilazi seoska domaćinstva, OPG-ovce, tvrtke koje se bave poljoprivredom. Jasno je da je time stao na žulj, na bolna mjesta svima onima koji su tražili manevar i mutili vodu, koristili sredstva na način kako to nije bilo, na način na koji su zapravo gušili to selo. Najjači možda pokazatelj je kako se ponio prema situaciji kada je došlo do potencijalne opasnosti za gašenje posljednje tvornice šećera u Republici Hrvatskoj, županjske Sladorane, kako se postavio kroz mehanizme, koji im je omogućio da konačno nakon godina, rekao bih i desetljeća, dođe do zastoja i zaustavljanja pada u proizvodnji mlijeka u Republici Hrvatskoj", rekao je Penava pa dodao:

"Ono što imamo informaciju da je riječ o manevarskoj municiji i ćorcima, da čovjek ima dozvolu 20 godina za naoružanje. Naravno, ukoliko dođe do formalne istrage tim povodom, da smo apsolutno tu uz institucije da utvrde istinu, da nas o tome informiraju."

"Apsolutno, složit ćemo se svi da za hrvatske uvjete nije riječ o nikakvom netipičnom načinu proslavljanja. Iako, naravno da postoji jedan velik dio građana, u koje sam spadam, koji jednostavno na takav način ne proslavljaju bilo kakve događaje." Na pitanje hoće li s njim, kao predsjednik stranke, obaviti razgovor, Penava odgovara: "Mi razgovore vodimo cijelo vrijeme. Ja sam informiran o ovoj temi već nekoliko dana, tako da apsolutno za mene ovo nije novost".

VIDEO Josip Dabro puca iz pištolja