MUP utvrđuje sve okolnosti vezane za snimku ministra, a evo kada se može dobiti dozvola za držanje i nošenje oružja

Josip Dabro, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, snimljen je kako ispaljuje više hitaca iz pištolja kroz otvoreni prozor automobila. Nakon što je snimka javno objavljena, odmah se postavio pitanje kada je to bilo, je li riječ o prekršaju ili kaznenom djelu, je li nešto propucano... Iz MUP-a su sinoć kazali da u koordinaciji s nadležnim tijelima utvrđuju sve okolnosti vezane za snimku.

To znači da će sada utvrđivati kada je snimka nastala, iz kojeg je oružja Dabro pucao, je li to bilo u naseljenom mjestu, je li počinio prekršaj iz Zakona o javnom redu i mir i Zakona o oružju, te ima li elemenata i njegove kaznene odgovornosti. Jer baš nije normalno da bilo tko, kroz prozor automobila u vožnji ispaljuje više hitaca. Ministar Dabro je u priopćenju rekao da je pištolj registriran, ima dozvolu za držanje oružja, no nije poznato ima li i dozvolu za nošenje oružja.

Prema zakonu, zahtjev za držanjem i nošenjem oružja pojedinci mogu podnijeti zbog tri razloga - samoobrane, odnosno osobne sigurnosti, sporta i lova. Dozvole se najčešće traže zbog lova, no nije rijetko da razlog za takav zahtjev bude osobna sigurnost. No u tom slučaju, osoba koja oružje traži radi samoobrane mora dokazati MUP-u da joj je sigurnost ugrožena u tolikoj mjeri da joj za osiguranje te osobne sigurnosti treba oružje.

